Militares capturaron a vendedor que denunció la detención arbitraria de su esposa

Militares capturaron hoy a Víctor Zúniga, un vendedor del mercado La Tiendona en San Salvador que cobró notoriedad por denunciar a captura arbitraria de su esposa, Tirsa Lizama, a inicios de mayo de este año, en el marco del régimen de excepción.

Según confirmó LA PRENSA GRÁFICA a través de familiares y la aboga de Víctor y Tirsa, un grupo de militares interceptó hoy al comerciante y lo despojaron de su teléfono celular. Luego lo llevaron a una delegación policial para acusarlo de que él mantenía comunicación con supuestos pandilleros de la zona.

Sin embargo, al estar en la delegación Víctor se dio cuenta que los supuestos mensajes que le atribuían habían sido escritos después que los militares le quitaron su celular. "Me intentaron incriminar con unos mensajes que habían sido enviados pasada la 1:00 (de la tarde), cuando a mí me habían quitado el teléfono antes de esa hora", explicó.

Víctor adujo que la conversación no era suya pues ya no tenía el teléfono en ese momento. Eso, más el hecho de que no tenía antecedentes, hizo que lo soltaran. Previamente los militares habían entrado a su casa para "investigar" y aunque "le dieron vuelta a todo" no encontraron nada.

A inicios de mayo Víctor tenía que llevar a su hija de 10 meses a las bartolinas de El Penalito para que Tirsa la pudiera amamantar, pero luego tuvo que pedir ayuda de otras vendedoras ya que su pareja fue enviada a prisión preventiva. Según el comerciante, la detención de Tirsa fue arbitraria, pues ella tampoco tenía antecedentes y era también vendedora de La Tiendona.

La abogada de Víctor, Lucrecia Landaverde, dijo que han recibido amenazas después de que el caso se hizo público. Sus familiares creen que la captura de Víctor es una forma de amedrentarlo.