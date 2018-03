Militares desaparecieron a tres jóvenes en Armenia

Lee también

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprobó que el 18 de febrero de 2014 un sargento y cinco soldados del Destacamento Militar N.º 6 de la Fuerza Armada cometieron la desaparición forzada de Óscar Oswaldo Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez y José Fernando Choto Choto, quienes vivían en la colonia San Fernando I de Armenia, en el departamento de Sonsonate.“Esta sala resuelve: ha lugar el hábeas corpus (...) por haberse establecido la desaparición forzada, atribuida a miembros que prestaron servicio en el Destacamento Militar N.º 6 de la Fuerza Armada de El Salvador”, dijo la sala en la resolución que emitió el viernes pasado y publicó ayer en Twitter.Pedro Cruz, el abogado que solicitó el hábeas corpus (recurso de protección ante una detención arbitraria), dijo ayer a LA PRENSA GRÁFICA que se sentía satisfecho con la resolución de la sala.“Es satisfactoria la resolución. Aunque el caso, para decirlo de alguna manera, tiene altibajos, ya que hasta esta fecha los tres jóvenes no han aparecido y presumimos que ya fallecieron. Además, el Tribunal de Sentencia de Sonsonate absolvió a los militares”, dijo el abogado.Cruz agregó que ayer también fue notificado por la Sala de lo Penal sobre el recurso de casación que había presentado por la absolución de los militares.“Es un alivio, pues no habrá contradicción y ambas salas nos dieron la razón”, dijo Cruz.La resolución de la Sala de lo Penal establece que la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, con sede en Santa Ana, será la que conocerá el caso y decidirá si ordena un nuevo juicio o emite una sentencia condenatoria en contra de los seis militares por los delitos de privación de libertad de agente de autoridad y desaparición forzada.De acuerdo con dos hombres que fueron capturados junto con los tres desaparecidos, y que sobrevivieron al ser dejados en libertad, los militares les ordenaron a todos que caminaran por la línea férrea hacia la colonia San Fernando II y posteriormente hasta la colonia San Damián. Después de eso, los dos testigos fueron liberados y vieron cuando los militares se llevaron a los otros tres jóvenes. Hasta la fecha esos tres jóvenes no han aparecido.