Militares e investigadores procesados por secuestro

Ocho militares están siendo procesados acusados de intentar secuestrar a un grupo de jóvenes en Apaneca, Ahuachapán, según confirmó ayer el ministro de la Defensa, David Munguía Payés.Hace un par de meses el grupo de militares condujo a los jóvenes a un lugar desconocido, donde fueron interceptados por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que los remitió, según explicó por la mañana el fiscal general, Douglas Meléndez.Munguía Payés precisó que en el caso están siendo procesados un suboficial, un cabo y seis soldados, todos destacados en labores de investigación y dependientes del Estado Mayor Conjunto. Según el ministro de Defensa, las personas procesadas se encontraban investigando a un grupo de pandilleros que asaltaron a un coronel en la zona.El fiscal general mencionó que a partir de ese caso también han tenido que ser procesados investigadores policiales de la zona, debido a que se habían dado a la tarea de intimidar a las víctimas y testigos, para que no declararan en contra de los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador FAES) que están siendo acusados.“Ojalá que las instituciones que estamos en esto, Fiscalía, Policía y Fuerza Armada... Lo peor que le puede ocurrir a nuestro país es que las instituciones que derivan de los Acuerdos de Paz se vayan a descomponer”, declaró Meléndez, quien además señaló que durante el proceso judicial por el intento de secuestro se extravió el documento de un fusil que les fue incautado a los miembros de la Fuerza Armada.Meléndez aseguró que la Fuerza Armada también cambió la versión sobre un fusil incautado, asegurando primero que este no se encontraba registrado y posteriormente aceptando que sí estaba en los registros.El ministro de la Defensa aseguró, por su parte, que eso se debió a un supuesto error de la Dirección de Logística, que no consultó la base de datos de armas del Estado Mayor presidencial.“No se por qué ellos están especulando que se les engañó, si nosotros mismos hicimos la corrección”, dijo el ministro de Defensa.Recientemente la Sala de lo Constitucional amparó a familiares de tres jóvenes que presuntamente fueron desaparecidos en Armenia, Sonsonate, por miembros del ejército salvadoreño destacados en labores de seguridad.