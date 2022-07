Militares en Medicina Legal ya tienen tareas asignadas

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, explicó ayer a LA PRENSA GRÁFICA el papel que han tenido y tendrán elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en el Instituto de Medicina Legal (IML) y cómo apoyarán las actividades forenses .

El pasado lunes representantes sindicales de la CSJ denunciaron que estaban militarizando el IML, días después que empleados de la institución denunciaron cambios en los horarios de trabajo de forma inconsulta y advirtieron de un posible para de labores si las jefaturas no escuchaban sus demandas.

Los empleados señalaron que quieren asignarles horarios de ocho horas, lo cual consideran que no es conveniente por la naturaleza de su trabajo. Por ahora tenían turnos de 24 horas corridas y luego tres días de descanso.

López Jerez pidió un reporte de las funciones que ya están realizando los efectivos militares al director de Medicina Legal, Pedro Martínez. De acuerdo al informe, los elementos del Comando de Sanidad Militar ya han realizado labores en tres de las siete sedes de Medicina Legal a nivel nacional. En total, han designado a 26 militares en diferentes tareas.

Óscar López Jerez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

López Jerez también consultó a Martínez sobre el motivo por el que solicitaron el apoyo de los soldados. " Ha sido requerido para evitar la paralización de los servicios públicos que el Instituto de Medicina Legal ofrece y cuya continuidad fue clara y puntualmente amenazada por los sindicalistas ",enfatizó.

Las principales funciones que efectúan los militares, según el informe requerido por López Jerez son: el levantamiento de cadáveres, autopsias médico legal (ayuda al médico forense), entrega de cuerpos a los familiares posterior a la autopsia; guardar cuerpos en los frigoríficos antes y después de la autopsia y la limpieza de mesas de autopsias e instalaciones de la morgue.

De los 26 militares que colaboran en estas funciones, 12 han sido asignados al IML de San Salvador, 7 en Santa Ana y 7 en San Vicente. Al consultarle al presidente de la CSJ sobre el tiempo que estas personas continuarán en funciones dijo que aún no está definido el periodo.

"Le pregunté al director de Medicina Legal cómo está la situación para quitar o no a los a los del batallón, ya que no los voy a tener toda la vida (a los enfermeros) y me cuenta que hay un personal renuente a trabajar. Eso no lo dicen los sindicatos. Entonces estamos valorando qué hacer con estas personas que no quieren trabajar", respondió.

Ante el cuestionamiento del por qué escogieron a personal militar para estas funciones y no buscaron a otros médicos, la respuesta desde el IML fue que estos "tienen la capacidad de respuesta en diferentes especialidades". Además, aseguraron que los enfermeros del Comando de Sanidad no realizan ningún acto pericial y que únicamente sirven de apoyo a los médicos forenses.

"Movida política"

El exdirector del IML, Miguel Fortín Magaña, sostuvo que el involucramiento de militares en el instituto podría deberse una "movida política" en la que Medicina Legal "va a seguir el mismo patrón" del Gobierno y a la que podrían recurrir eventualmente para, en algún caso, despedir a los empleados.

“Ese acto (intervención de militares) puede estar advirtiendo una conducta grave para los médicos, como también les están advirtiendo a los empleados que no vuelvan a hacer huelgas porque les quitarían sus facultades”.



Miguel Fortín Magaña, Exdirector de Medicina Legal.

Mencionó también que es una decisión en "complicidad" con el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.

Sin embargo, explicó que la participación del Comando de Sanidad Militar no pone en riesgo las acciones de reconocimiento forense que realiza el personal.

"Ese acto (intervención de militares) puede advertir una conducta grave para los médicos, como también les advierten a los empleados que no vuelvan a hacer huelgas porque se les va a quitar sus facultades. En mi opinión se trata de una amenaza política, pero por ahora no creo que pueda verse como una condición de peligro para el análisis forense", argumentó.

A la vez destacó que la situación sí podría llegar a ser grave si con esta "medida política" las autoridades buscaran obligar al personal de Medicina Legal a "cumplir órdenes del régimen (actual gobierno)", pero añadió que "es algo que de momento no se puede saber".

Los turnos

Los elementos del Comando de Sanidad Militar que prestan sus servicios en las tres sedes de Medicina Legal tienen asignados diferentes turnos. En San Salvador son dos turnos: de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 7:00 a. m. En Santa Ana y San Vicente son siete personas para cubrir necesidades forenses durante el día y la noche.