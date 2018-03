Militares implicados en masacre El Mozote serán acusados de nueve delitos

#CasoMasacreElMozote llegan al Centro Judicial de San Francisco Gotera, #Morazán algunos de los militares acusados 1. pic.twitter.com/4HVelBsQAS — LPGDepartamentos (@LPGDptos) March 30, 2017

El juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (Morazán) continuó este jueves con la audiencia especial de intimación para los 18 militares acusados de participar en la masacre del cantón “El Mozote”, donde murieron alrededor de 1,000 campesinos durante la época de la guerra civil en El Salvador.Este día se presentaron cinco de los nueve implicados restantes, luego de que ayer se presentaron los primeros siete y se reportaran dos ausencias. Los ausentes de este día han sido el capitán Óscar Córdova Hernández, el coronel Roberto Antonio Garay Saravia y el mayor César Augusto Milla, a quienes el juez les enviará un nuevo citatorio. Si este último aviso es ignorado, se procederá a levantar una orden de arresto para que se presenten bajo custodia policial.En el caso del subteniente Salvador Augusto Parada Guzmán, quien ya ha fallecido, se le aplicará sobreseimiento durante el proceso. Esto, según determinaron los fiscales del caso, se produjo por error en la citatoria, ya que sí se tenía conociemiento que Parada Guzmán ya falleció. Sin embargo, el Juzgado pidió una revisión del acta de defunción para no dejar lugar a dudas en el proceso.A partir de hoy se esperara a que los implicados sean llamados para rendir declaración con respecto a los delitos que se les imputan, aunque el Juzgado no confirmó fecha para dicho proceso. Sin embargo, los implicados han confesado que no darán declaración alguna por recomendación de sus abogados defensores.El día de ayer, se presentaron al juzgado correspondiente los acusados: Natividad de Jesús Cáceres, José Antonio Rodríguez Molina, Luis Adalberto Landaverde, José Mario Godínez, Francisco Adolfo Castillo, José Guillermo García y Rafael Flores Lima, a quienes se les notificó que serían procesados por nueve delitos, los cuales son: asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, violación demorada, robo, daños agravados, estragos especiales, actos de terrorismos y actos propositivos. Los delitos serán procesados según el Código Penal vigente de 1973 a 1993.Los implicados ausentes el primer día de la audiencia de intimación fueron Juan Rafael Bustillo Toledo y Juan Ernesto Méndez Rodríguez, a quienes se les aplicará la misma medida que a los ausentes de este día.La "audiencia especial de intimación" se está realizando tras la anulación de la Ley General de Amnistía de 1993 en julio de 2016, que permite la reapertura de procesos por los crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos en la guerra civil (1980-1992).Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón élite Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.