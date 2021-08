Militares piden rectificación ante publicación

Debido a la publicación de la nota "Coroneles piden baja debido a marginación", tres militares mencionados en la lista que se publicó hicieron llegar a este medio una solicitud de rectificación o respuesta, porque consideran que el adjetivo no es acorde a la situación en la que se encuentran.

En dicha noticia, LA PRENSA GRÁFICA publicó que al menos 16 coroneles mencionados en la lista se quejaban de haber sido dejados fuera de las prioridades por el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy.

A pesar que se especificó que los nombres de la lista resultaron de una investigación e información brindada por fuentes internas, dos coroneles y un mayor manifestaron que necesitaban una aclaración sobre que ellos no hablaron en ningún momento con este medio.

El medio no revelará las fuentes que brindaron información por ética y respeto a la confianza de los involucrados. Sin embargo, se publica esta rectificación ya que tres de ellos manifestaron sentirse ofendidos al clasificarles de la forma en que se hizo debido al cambio de su cargo, el cual fue de menor rango del que merece un coronel.

El coronel Víctor Antonio Orellana Pineda manifestó que no comparte "las opiniones y puntos de vista vertidos por las fuentes de dicha nota", asegurando que él no se considera un "oficial marginado". Es de señalar que el general no negó el cargo que se le puso en la lista. Resaltó en su carta la importancia de la Dirección General de Reclutamiento y Reserva.

Otra carta recibida fue la del coronel Milton Dennis Azmitia Miranda, quien manifiesta que jamás se le consultó sobre el contenido, ni se le pidió autorización para publicar su información. En la nota no se mencionó que se hubiera hablado con el coronel Azmitia. Su nombre solo sale en la lista. Además, dijo que se desligaba de las declaraciones que realizaron las fuentes que se citan en la nota.

El coronel detalló que el cargo de jefe de Reclutamiento y Reserva "puede ser ocupado por un oficial superior, y que este puesto puede ser desempeñado por coronel, teniente coronel y mayor". Pero Según el Manual de Puestos de la Dirección General de Reclutamiento y Reserva, al cual tuvo acceso LPG, estipula que para el cargo de jefe de la Oficina de Reclutamiento y Reserva(que Azmitia aceptó que desempeña) el grado que se pide es el de un capitán o teniente.

En la lista también salió nombrado el Mayor Carlos Ernesto Luna Clará. Él manifestó: "no me siento marginado por la Institución Armada, desempeñándome actualmente en puestos de mucha importancia".

El Mayor también pidió que se exprese que él nunca autorizó la inclusión de su nombre en la lista.

Los tres militares señalaron sentirse ofendidos por haber sido incluidos en la lista que publicó este medio. Es de aclarar que cuando se utilizó la palabra "marginado", fue para destacar el cambio de puesto que tuvieron los involucrados, quienes anteriormente ocuparon un puesto de mayor importancia por el grado de rango que tienen.

LPG aclara que en ningún momento la intención fue ofender a los militares, sino denunciar la situación en la que han sido tratados.

A pesar de sus reclamos, ninguno negó el cargo que se le puso en la lista.

REUNIÓN POR PUBLICACIÓN

Las fuentes internas con las que tuvo contacto este medio siguen asegurando que se han realizado movimientos internos que no favorecen a este grupo.

Además, informaron que al día siguiente de la publicación de la nota periodística, un grupo de coroneles fueron citados en la Dirección de Reclutamiento y Reserva y luego les dijeron que debían ir al Estado Mayor.

Allí hubo una reunión y les preguntaron quién había filtrado información. Ninguno aceptó y les pidieron presentar una carta de rectificación o respuesta por la nota que había sido publicado ese mismo día.

Sobre los cambios en los cargos de los militares, se habló con el director general de la DGRR, el coronel José Osmundo León Gómez, para solicitarle qué cargos ostentan actualmente los 16 militares que se mencionaron en la lista y qué cargos tenían antes. Él manifestó que ellos no tenían esa información y que era la Administración del Estado Mayor y Recursos de Personal que podría brindarla. Dicha oficina remitió a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)del Ministerio de la Defensa Nacional.

Se hizo llegar una carta al oficial de cumplimiento, el coronel Jaime Antonio Navidad Guillén, quien manifestó que luego de las vacaciones se iniciará el proceso de dicha solicitud.