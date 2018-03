Militares retirados se podrían quedar sin pensiones el próximo mes

Lee también

El gerente general del Instituto de Previsión Social (IPSFA), René Antonio Díaz Argueta, advirtió esta mañana a los diputados que de no encontrar fuentes de financiamiento caerán en impago en abril de este año.El gerente dijo que en 2017 el IPSFA tendría que pagar $51.2 millones, pero el Gobierno solamente colocó en el Presupuesto General de la Nación 2017 una partida con $1,000.También, explicó que en 2016 el Gobierno únicamente les entregó $24.8 millones, de una emisión de $37 millones en bonos que aprobó la Asamblea Legislativa. Aseguró que el Gobierno usó parte del dinero para pagarles tres meses de este año, pero aún les deben $5 millones.El gerente señaló que debido a que el Gobierno no les entregó todo el dinero en 2016, el IPSFA pagó las pensiones con dinero destinado para otros programas, pero podrían caer en alguna ilegalidad.Los diputados de ARENA, Mauricio Vargas, y Norman Quijano, reprocharon que el Gobierno no cumpla con la institución, y pidió que cumplan la ley.