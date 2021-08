Militares siguen inconformes por suspensión de licencias

Soldados se han abocado al Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) para denunciar que la Fuerza Armada (FAES) no está dando descanso a los soldados que participan en tareas de seguridad pública. Por ello quieren irse a paro.

El MTP manifestó que varios soldados se han abocado a ellos para exponer la suspensión de licencias a las que son sometidos sin justificación.

Un documento al que este medio tuvo acceso, de fecha del 16 de julio de 2021, establece la orden emitida desde el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) que a partir de esa fecha se suspendían las licencias para todo el personal, hasta segunda orden.

"En el caso de los soldados ellos no pueden manifestarse ni mostrar ningún descontento con las órdenes que ellos están recibiendo, por el mismo adoctrinamiento que tienen. En este contexto, que ellos ya llevan más de un mes de estar sin licencia, han mostrado que no están de acuerdo con los lineamientos que les están dando, ya que solo tres días de permiso les dieron después de varios días de no salir y los han acuartelado", sostiene Marvin Reyes, representante del MTP.

Él explicó que la cesación de las licencias es justificable bajo emergencias nacionales (en el caso de la pandemia), calamidad pública o alguna perturbación de grandes magnitudes en la sociedad, pero ninguna de esas características en este momento existe.

"Al no tener ellos un espacio físico donde poder denunciar, por el mismo adoctrinamiento que tienen, los inhibe de poder expresarse", enfatizó, mientras sostuvo que existe "temor" de las repercursiones que podrían tener al expresar los hechos.