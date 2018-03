Milla utiliza a líderes para pedir préstamo

Lee también

El alcalde del municipio de La Unión, Ezequiel Milla, aprovechó una reunión que sostuvo el concejo municipal con el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Rogelio Rivas, para presionar junto con líderes comunales a los concejales de oposición a que dieran sus votos para iniciar el trámite de un préstamo por $2 millones con esa institución.La reunión estaba programada para que el titular del ISDEM explicara la situación de las finanzas de la comuna y las posibilidades que tiene para adquirir el crédito, pero cuando el encuentro estaba concluyendo, un grupo de 30 líderes de diferentes comunidades llegó con el propósito de presionar a los concejales de oposición para que avalaran la aprobación.Algunos de los líderes que llegaron dijeron que habían sido convocados por concejales de ARENA. Unos aseguraron que habían sido llamados por la alcaldía y otros dijeron que no sabían de dónde había surgido la convocatoria.Milla utilizó la presencia del presidente del ISDEM para que le explicara a los líderes comunales la situación económica de la alcaldía y las condiciones del préstamo. Aunque este dijo que no fue la mejor forma de abordar la temática, aseguró no haberse sentido “utilizado” por el alcalde.Dos concejales de GANA y uno del PDC adujeron que no tenían ninguna información sobre los proyectos a ejecutar con dichos fondos y que tampoco conocían la deuda de la comuna; sin embargo, al concejal que más presionaron las comunidades fue a Mario Osorto, posible precandidato a la alcaldía unionense en las próximas elecciones por el partido GANA y a quien el alcalde le insistió, por más de una hora, frente a los líderes a que diera su voto, pues solo necesitaba de uno para lograr la mayoría calificada.En un primer momento Osorto dijo que desconocía el presupuesto de este año de la comuna, así como el monto de la deuda y el tipo de proyectos, pero luego se comprometió de manera verbal a dar su voto por el préstamo.No obstante, posteriormente Osorto explicó a LA PRENSA GRÁFICA que el acta del acuerdo municipal para iniciar la gestión del préstamo la firmaría hasta analizar el presupuesto de la comuna, así como el endeudamiento.