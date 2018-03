Millonario contrato de Alcaldía S. S. por sistema de cámaras de videovigilancia

Lee también

La Alcaldía de San Salvador entregó un millonario contrato a una empresa extranjera para implementar el Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 para el municipio de San Salvador. Este proyecto le costará a los capitalinos solo en el primer año de su implementación un monto de $14,922,729.58, de acuerdo con el acta de notificación de resolución de fecha 12 de enero de 2017 que LA PRENSA GRÁFICA tiene en su poder.Mediante ese documento, la municipalidad capitalina, encabezada por el alcalde del FMLN Nayib Bukele, daba por finalizada la etapa de licitación y adjudicación del proyecto a una empresa extranjera.LA PRENSA GRÁFICA se comunicó con el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Alcaldía de San Salvador, Carlos Ernesto Palacios Castro, el jueves en horas de la mañana, para conocer su opinión del criterio por el cual se decidió otorgar el contrato de la comuna por más de $14 millones anuales a dicha empresa.El funcionario se limitó a decir que todo lo relacionado con la comunicación de prensa se tenía que hacer mediante la unidad de prensa de la alcaldía y cortó la llamada en el momento.En ese sentido, se insistió en tener la opinión del jefe de la UACI y se solicitó la entrevista a través del gerente de Prensa y Redacción, Érick Rivera; de la jefa de Prensa, Jéssica Rosales; y de la jefa de Redacción, Joyce Álvarez, a través de los correos institucionales de cada uno de ellos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.La licitación que fue publicada en el sitio web de compras públicas www.comprasal.com establece que el ganador de la licitación será quien “presente la oferta más favorable”. En ese sentido, cabe señalar que la comisión evaluadora de la comuna capitalina se decidió por la más cara. Ese es otro de los puntos que ha generado polémica.Lo anterior se confirma con el acta de apertura de oferta que hizo la alcaldía y la cual también está en poder de LA PRENSA GRÁFICA, en la que se evidencia que hubo cuatro ofertas. Una empresa cobraba $1.5 millones al año, otra $5.9 millones y una tercera $4.4 millones; mientras que la empresa ganadora cobrará más de $14 millones. También con el acta de notificación de adjudicación en que se muestra la propuesta económica de la empresa ganadora y en que se establece que junto al impuesto de la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia (CESC) que asciende a los $632,319.05 el total de la inversión inicial será de $14,922,729.58.Tomando como referencia eso, y al multiplicar los $14,922,729.58 por los 20 años que durará el contrato con la empresa que ganó la licitación para el proyecto de las cámaras, implica que los capitalinos pagarían $298,454,591.Para hacer el pago a la empresa, la alcaldía liderada por Bukele estipula que se financiará con fondos de la tercera titularización. Es decir, del dinero que se adquirió mediante bonos. Esa deuda se paga con los impuestos de los habitantes.El año pasado la alcaldía hizo la tercera titularización de la institución por un monto de $61.9 millones, triplicando la última titularización que hizo el exalcalde del partido ARENA Norman Quijano.“La vigencia del contrato será de 20 años a partir de la firma del mismo. El monto del contrato será pagado en dólares de Estados Unidos de América de acuerdo con el plan financiero presentado por el oferente que resulte adjudicado”, dice el documento de la licitación pública LP-06-AMSS-2016.Pero la polémica por el contrato no solo radica en la cantidad que anualmente se pagará de los fondos que se recolectan de todo lo que los capitalinos pagan a través de sus impuestos.El período por el cual se otorga el contrato es de 20 años. El mismo período por el que se firmó el millonario contrato con la empresa que brinda servicios de lámparas led.También, hay que recordar que el contrato con la inmobiliaria propietaria del edificio donde funciona el mercado Cuscatlán es de 25 años. Eso implica que las prácticas de la comuna al entregar contratos con plazos por largo tiempo se están volviendo comunes. (Leer nota de página 4).Luego de conocerse la decisión de la comisión evaluadora de la comuna, la petición para hacer la contratación llegó al concejo municipal, y fue aprobada por la mayoría de concejales del FMLN. Según los concejales del partido ARENA, a pesar de que consideran se debe implementar el proyecto, dicen que la empresa ganadora no “tiene la trayectoria suficiente” para ejecutar la obra.“Mi voto fue en contra porque la empresa (ganadora) a mí me surgen muchas dudas por el capital que tiene, la poca capacidad y experiencia que demuestra en las bases y la manera en la que las bases (de licitación) fueron formuladas. Esas son mis reservas y por eso voté en contra”, dijo Gerardo Calderón, concejal de ARENA en la Alcaldía de San Salvador.La misma opinión tuvo la concejal Luz Fonseca, también del partido tricolor. La funcionaria dijo que no hubo informes adecuados para determinar si era o no la empresa más adecuada.“Pasó por el concejo y nosotros tuvimos que votar en contra, aunque es algo muy bueno para la ciudad capital, pero la empresa que estaba licitando es una empresa que no tiene reconocida trayectoria”, expresó la concejal Fonseca.Los concejales del partido ARENA criticaron que la comisión evaluadora creada en la comuna para determinar a cuál de todas las empresas ofertantes se le daría la licitación, solo presentó un informe de la que ganó y no se argumentó por qué se descalificó a las otras.En ese sentido, según los concejales, no se puede determinar si la empresa que se declaró ganadora es la más favorable para la alcaldía. Ante la falta del informe que la comisión evaluadora tenía que presentar al concejo municipal.