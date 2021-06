Milton, el zapatero remendón de la Roosevelt que toma la vida con tranquilidad y hasta se echa una siesta entre trabajo y trabajo

Con 25 años de trabajar en el mismo lugar y en espera de los clientes que lo buscan a menudo para que les realice algún trabajo, además de que uno que otro ocasional, Milton Geovanny Martínez, de 51 años, no está para preocupaciones.

Cuando hay trabajo, se pone su delantal manchado por los años de labor como zapatero remendón, se sienta en una de las bancas que tiene en el puesto, y luego de preguntar qué tipo de remiendo necesita el cliente se pone manos a la obra.

De lo contrario se relaja y hasta se echa una siestecita bajo la sombra de su puesto de trabajo, tranquilo, como si estuviera en el patio de su casa. Algunas personas que pasan por el lugar se sorprenden al verlo acostado bajo el toldo que cubre su lugar de operaciones, pero todo está bien.

Por cansancio o para relajarse un momento mientras llega más trabajo, a veces se recuesta bajo el toldo que cubre su lugar de trabajo. Foto: Jorge Carbajal

"Yo estoy aquí desde que ahí enfrente había una gasolinera", dice, tranquilo, en referencia al tiempo que lleva ganándose la vida reparando zapatos y haciendo otras tareas propias de su oficio de zapatero. Milton trabaja en la esquina de la 61a. Avenida Norte y Avenida Roosevelt, a pocas cuadras del monumento al Salvador del Mundo, en San Salvador.

Por el lugar pasan muchas personas, tanto a pie como en vehículo o autobuses, y es a estas personas a quienes él ofrece sus servicios.

Una máquina de coser calzado marca Singer, así como varias bolsas con zipper de todo tipo, color y tamaño, además de tachuelas, tapas, tacones y botes con pegamento son parte de los objetos que utiliza para remendar.

Según el hombre de tez morena y pelo corto, hoy llega menos trabajo que en el pasado, ya que muchas personas prefieren comprar calzado nuevo, que mandarlo a reparar. "Viene mucho zapato de fuera del país, zapato chino que es barato, así es que mucha gente mejor compra un par de zapatos nuevos que invertir en reparar", comentó.

En el puesto no hay nadie más, solo él. Con sus años de experiencia sabe todo sobre uno de los oficios más antiguos del mundo. "Aquí reparamos zapatos, estiramos zapatos, se arreglan carteras, se ponen zipper, de todo", agregó.

Milton Giovanny tiene bajo su toldo todos los implementos necesarios para prestar el servicio a sus clientes habituales y a los nuevos que se cruzan por su puesto de trabajo. Foto: Jorge Carbajal

En sus años de juventud trabajó en la alcaldía de San Salvador, pero cuenta que luego renunció y se puso a aprender el oficio de zapatero. "Un amigo me enseñó, pero él ya murió. Aprendí en cinco meses y después otro amigo me vendió la máquina de coser que tengo y se la fui pagando poco a poco", recordó.

Una de sus anécdotas tiene que ver con un hombre que le pagó $20 dólares para que se dejara tomar unas fotos que se las iba a llevar para su país. "Era un gringo (estadounidense). Vino y me dijo: 'quiero que te sentés en la máquina y te voy a tomar unas fotos'. Me las tomó y después me pagó los $20 dólares", dijo, sonriendo. Una Biblia y un radio en el que escucha música cristiana advierten que va a alguna iglesia, algo que él mismo lo confirma. "Me congrego en una iglesia, pero antes que andaba en otras cosas me iba mejor, hoy hay poco trabajo, son otros tiempos", valoró.

Milton Giovanny trabaja de lunes a sábado y descansa el domingo. "De lunes a viernes trabajo de las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, y el sábado, de las 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Sábado en la tarde es muy solo y el domingo es aún más solo", finalizó.

En espera de obtener parte del tiempo de jubilación que le corresponde por haber cotizado durante el tiempo que trabajó en la alcaldía de San Salvador, el reparador de calzado y de otros artículos de cuero, trabaja a su ritmo, y cuando no llega trabajo, una siesta bajo la sombra es una buena opción para bajar la presión y el estrés.