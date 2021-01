Min. Hacienda: "Va a volver a vetar los decretos el presidente"

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, expresó ayer que el presidente de la república, Nayib Bukele, vetará la ratificación de los Decretos Legislativos 800, 803 y 807 que el pasado miércoles aprobaron los diputados de las bancadas de ARENA, FMLN y Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Zelaya dijo que previo a la ratificación los legisladores no consultaron los decretos con el Ejecutivo, el cual es el encargado del manejo de las finanzas públicas.

Los tres decretos fueron enviados vetados por la Presidencia la pasada semana tras ser considerados inconstitucionales porque, a criterio de Bukele, invadían funciones del Gobierno central puesto que asignaban fondos provenientes de préstamos con multilaterales a las alcaldías, las cuales mantienen sus reclamos ante el impago del FODES.

El decreto 800 destinaba un préstamo de $50 millones del BCIE a las municipalidades, en el marco de la prevención por covid-19, mientra que el 803 avala que de un préstamo de $250 millones con el BID se destinen partes iguales ($125 millones) a alcaldías y al financiamiento del aumento a la pensión mínima.

Luego, el 807 permite a las municipalidades usar hasta el 50% del FODES para suplir necesidades causadas por el impago de fondos que mantiene el Gobierno.

"Los va a volver a vetar el presidente, es lo previsible. Luego nos vamos a ir a la controversia constitucional que seguramente vamos a ganar porque hay otro principio de discusión parlamentaria que ellos no respetaron, porque al superar los vetos no me mandaron a llamar como ministro de Hacienda, entonces es inconstitucional", mencionó ayer Zelaya.

Los decretos forman parte del paquete de normativas que la Asamblea aprobó durante la madrugada del 24 de diciembre para financiar el Presupuesto General de la Nación 2021, aunque su veto lo anunció por Bukele el 29 de diciembre.

El pasado miércoles algunos diputados criticaron la decisión del Gobierno, al asegurar que no son ni los alcaldes ni los partidos políticos los que se ven afectados con los vetos.

"Negarle el dinero a las alcaldías es negarle el dinero a las comunidades para su bienestar, es un desprecio a las comunidades, si ahora que tienen minoría en la Asamblea te niegan tus proyectos ¿al tener mayoría qué puede pasar?", expresó René Portillo Cuadra, de ARENA.