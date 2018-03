Min. de Gobernación: diálogo con pandillas es cumplir la Constitución

Lee también

Lograr un nuevo acuerdo de nación es parte de los esfuerzos que se promueven desde diferentes sectores de la sociedad tras haberse cumplido 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. En ese sentido, una de las interrogantes que se han planteado es si en este nuevo esfuerzo se debe incluir el diálogo con pandillas.Ayer, el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, fue consultado si en este esfuerzo por lograr el nuevo acuerdo se debe incluir a los miembros de dichas estructuras. El funcionario dijo que el Ejecutivo está claro en que no dialogará con las pandillas, pero también dijo que “en las visitas a las comunidades no pueden discriminar”.“Por supuesto, cuando nosotros visitamos las comunidades, no podemos, digamos, descrismar a las personas que se encuentran ahí. En ese sentido, nosotros nos vemos expuestos a platicar con cualquier tipo de personas”, dijo el ministro Valencia.A finales de octubre de 2016, el periódico digital El Faro dio a conocer un video en el que Valencia sostuvo reuniones con líderes de pandillas a quienes incluso ofreció ayudar para conseguir financiamiento hasta por $10 millones para que dichas estructuras los manejaran mediante líneas de créditos.“Yo voy a manejar la gestión de donde vamos a sacar el dinero para dárselos... Calculo que para que el proyecto sea algo que realmente va a funcionar, la proyección es que llegue a unos $10 millones la inversión”, les dijo el ministro Valencia en esa oportunidad a los líderes de pandillas con los que se reunió.De acuerdo con la misma publicación, las grabaciones corresponden a cuando Valencia era diputado y el país estaba en campaña electoral. De hecho, las reuniones se dieron para buscar réditos electorales en 2014.Teniendo en cuenta ese antecedente es que se le preguntó al ministro si se debe incluir a las pandillas en el proceso por el nuevo acuerdo de nación.El ministro Valencia se limitó a decir: “La misma Constitución nos dice que nosotros no debemos discriminar. Así que lo que nosotros estamos haciendo es cumpliendo con nuestro mandato constitucional”.Pese a ello, el funcionario reiteró que el Ejecutivo mantiene su posición de no negociar con las pandillas y agregó que el diplomático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Benito Andión, enviado especial para buscar un nuevo acuerdo de nación, ha ratificado esa postura.“Mire, el Gobierno ha tenido una posición bastante clara en cuanto a esto y por supuesto el señor Benito Andión la está ratificando... Ya fui claro en ese sentido que la posición de nuestro gobierno es que no”, dijo Valencia.La posición a la que se refiere Valencia es a la que Andión expresó mediante una entrevista dada a LA PRENSA GRÁFICA en la que dejó claro que no se puede incorporar en el diálogo a las pandillas.“No podemos incorporar en una mesa de diálogo, no de negociación, a un grupo que está fuera de la ley, porque parece que hasta ahora es la postura del Gobierno, no se negocia con quien esté fuera de la ley. Ese es el criterio y por eso nuestra postura”, dijo Andión.El diplomático mexicano, quien ya tiene experiencia diplomática en el país, dijo en la misma entrevista: “El diálogo, hay que entenderlo clarísimo, se trata de un diálogo institucional, y la participación de Naciones Unidas, y es así, en este caso, en el caso de operaciones de mantenimiento de la paz, en otras operaciones preventivas de conflicto, todo es siempre apegado al marco estricto de la ley”.El ministro Valencia ha sido cuestionado por las dos reuniones que sostuvo con líderes de pandillas antes de las elecciones presidenciales de 2014 y que tras segunda vuelta dieron como ganador a Salvador Sánchez Cerén.También se conoció cómo el exministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara sostuvo otro encuentro con líderes de pandillas. Lara estuvo al frente del ministerio hasta enero de 2016.El exministro y exdiputado del partido FMLN en San Salvador ahora ocupa el cargo de asesor de seguridad del presidente de la República, Sánchez Cerén.