Ministerio de Defensa amplía denuncia contra empresa del presidente de ARENA

Documentos que prueban que la empresa Centrum (de la que es accionista Gustavo López Davidson, presidente de ARENA) habría cometido al menos cinco delitos presentó ayer el Ministro de la Defensa Nacional ante la Fiscalía General de la República (FGR), para ampliar la denuncia verbal que el pasado 8 de noviembre interpuso el ministro de defensa, René Merino.

De acuerdo con el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, los delitos son: cohecho, falsedad, estafa, tráfico de armas y evasión fiscal.

El asesor presidencial relató que los delitos se cometieron en una relación contractual dada entre la empresa y el Ministerio de la Defensa en 2013, con la idea de permutar armas.

"Básicamente se dan los hechos donde se hace una permuta de un intercambio de armas entre el Ministerio de la Defensa y la empresa Centrum. El Ministerio de la Defensa decide hacer esta permuta y empieza a evaluar las armas que va a permutar con dicha empresa comenzando con $480, después se forma una comisión de permuta que de alguna manera y unilateralmente decide bajar esos $480 a $200 pero finalmente las armas se permutan en $42 eso significa que baja un 90 % el precio", dijo Argueta.

Aunque la permuta se acordó hacer en 2013, las armas fueron entregadas tres años después, en 2016, aseguraron los funcionarios de Gobierno.

Con la disminución del precio de las armas a permutar y la entrega tardía se configura el delito de estafa. El de evasión fiscal con el hecho "se le ofrece un precio pero además se le dice ‘no es el precio, usted paga el IVA’ y se añade un triple IVA", dijo Argueta.

El presidente de ARENA , Gustavo López Davidson, es uno de los señalados de haber participado en el cometimiento de estos delitos que el Ministerio señala.

En la documentación que presentaron ayer, Argueta dijo que "ya detallamos nosotros más el porqué tiene relación, vínculos o porqué él tiene un nexo causal con todos estos posibles ilícitos".

López Davidson, por su parte, calificó los señalamientos como una persecución política "por ser el presidente de ARENA, porque no quería que se eligiera a un procurador, porque en la fase dos hemos dicho que hay cosas que no son de seguridad".

Afirmó, además, que es "curioso que el primer aviso era por un tema de contrato, ahora no es nada de eso porque todo estaba en regla. Es curioso cómo cambiaron de estrategia".

Exautoridades involucradas

Aunque explícitamente los representantes del Gobierno no mencionaron nombres de exautoridades del Ministerio de la Defensa que estuvieran involucradas, aseguraron que es posible que se determinen responsabilidades sobre ellos.

El viceministro de Defensa, Ennio Rivera, dijo que él aunque era parte de las autoridades en la anterior administración, su función no estaba ligada con el tema de contratos.

"Yo no he participado en esa situación porque los documentos hablan por sí .Yo también fui miembro del departamento Jurídico, yo era el jefe de Derechos Humanos no tenía nada que ver con contratos", respondió Rivera cuando se le consultó sobre si él conoció de esta situación que hoy se denuncia.

Por su parte, el asesor presidencial dijo que será la Fiscalía la que finalmente determine si las anteriores autoridades del Ministerio estaban involucradas y en qué medida.

"Los funcionarios anteriores que tenían responsabilidades y que tenían firmas son los que lo más seguro la Fiscalía tendrá que investigar porque son las autoridades decisoras; pero será la Fiscalía General de la República la que, eventualmente con todos los documentos que le traemos y otros elementos que nos pidan, va a judicializar", declaró Argueta.