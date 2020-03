Estado Mayor niega ingreso a comisionados de Información Pública: "Se observó fuerte presencia militar y grabación desde drone"

Las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) denunciaron que se les negó este viernes el ingreso a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) para realizar una inspección a los archivos militares resguardados por la institución.

El Instituto comunicó que la visita obedece a una diligencia programada en el proceso en el que las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) han solicitado que se les brinde acceso a los archivos militares para obtener información sobre operativos realizados en la alma mater durante el conflicto armado.

El Instituto indicó que el equipo de comisionados llegó a las 9:00 a.m. (hora programada para la inspección) a las instalaciones del Ministerio de Defensa (MDN) para realizar la inspección. No obstante, agregó que, tras esperar más de una hora, se les comunicó que no podían cumplir con la diligencia. Denunciaron que en la entrada del EMCPA "se observó fuerte presencia militar y grabación desde un dron".

Comisionadas y Comisionados del @iaip_elsalvador se retiraron de las afueras del Ministerio de la Defensa Nacional donde los personeros del MDN dieron instrucciones que se estacionaran, tras la negativa a permitir su ingreso para realizar diligencia de verificación de archivos pic.twitter.com/o2fmweEqhW — IAIP | El Salvador (@iaip_elsalvador) March 6, 2020

"Comisionadas del @iaip_elsalvador explican a representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la negativa del ingreso por parte del Ministerio de la Defensa Nacional para realizar diligencia administrativa", denunció el IAIP a través de su cuenta de Twitter.

El IAIP aseguró que pidió en ese momento una explicación del porqué no los dejaban entrar a los comisionados a las instalaciones, pero dijo que no obtuvo respuesta oportuna.

"Comisionadas y Comisionados del @iaip_elsalvador piden a miembro del MDN las razones del porqué no se les ha impedido el ingreso tras una hora de espera. La comisionada presidenta Silvia Cristina Pérez solicita explicación si se permitirá el ingreso o no", apuntó el Instituto.

Minutos más tarde, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, se pronunció a través de cuenta de Twitter y aseguró que la inspección viola una medida cautelar emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Han bloqueado la salida de las instalaciones. Esto va en contra de cualquier protocolo de seguridad", apuntó en un tuit.

Este día se presentaron al EMCFA, funcionarios del IAIP para ingresar a los archivos institucionales, irrespetando una medida cautelar de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Han bloqueado la salida de las instalaciones. Esto va en contra de cualquier protocolo de seguridad. pic.twitter.com/n5DFDnjb0J — René Francis Merino Monroy (@merino_monroy) March 6, 2020

De igual manera, el presidente Nayib Bukele se pronunció y cuestionó la ética con que habrían procedido los comisionados del IAIP para inspeccionar los archivos militares.

"El IAIP, último bastión gubernamental del FMLN. Dirigido por comisionados que trabajaron para el FMLN y donaron dinero al FMLN. ¿Inconstitucionalidad? ¿Dónde? ¿Qué hubiera pasado si 3 vehículos hubieran llegado a bloquear la salida del Pentágono?", apuntó Bukele.

Las autoridades del Instituto decidieron realizar esta visita, debido a la negativa del Ministerio de la Defensa de no entregar información sobre los operativos realizados entre 1970 y 1995 en las instalaciones de la UES durante la guerra civil.

La respuesta de los representantes legales se dio durante una audiencia celebrada el jueves pasado en el IAIP, en el marco del respeto a los derechos humanos.

Los abogados del Ministerio de Defensa manifestaron que la información requerida por las autoridades de la UES no existe; por lo que, apegado ese argumento, solicitaron que la visita a los archivos de la Fuerza Armada no se realizara. Sobre ello, la respuesta de los comisionados fue que la petición de los abogados de la parte obligada era improcedente y que la visita se mantenía.

La UES abonó que los representantes legales también se mostraron evasivos cuando, en la audiencia, fueron interrogados por los comisionados.

Durante esta audiencia, los abogados del Ministerio de la Defensa pidieron la recusación de todos los comisionados del Instituto. Sin embargo, la repuesta de la institución fue declararse incompetente para sustanciar la petición, por lo que no suspendió la diligencia.

Tener información para conocer la verdad

El rector de la UES, Roger Arias, ha dicho que es necesario obtener la información referente a estos operativos para esclarecer algunos hechos y tratar de saber qué sucedió con algunas personas que desaparecieron durante la guerra civil.

“Estamos ansiosos de conocer la verdad y es un derecho que tenemos como Universidad de El Salvador de conocer qué sucedió con nuestros desaparecidos, en las masacres y en las ocupaciones militares”, explicó el rector de la UES.

Por este tema, la UES emitió el jueves por la noche un pronunciamiento formal en el que denuncia ante la sociedad civil, los órganos garantes del debido proceso y la comunidad internacional que el Ministerio de la Defensa haya tomado una postura de inaccesibilidad en este caso.

"Lamentamos que la actual gestión del Órgano Ejecutivo permita que los archivos militares vinculados al conflicto armado interno sean administrados con opacidad y se mantenga, como en las administraciones anteriores, un afán de obstaculizar el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la verdad histórica", aseguró la UES en el documento.