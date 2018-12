Ministerio de Salud: Cuatro personas quemadas con pólvora

El Ministerio de Salud (MINSAL) reporta cuatro personas quemadas con productos pirotécnicos en el periodo del 1.º de noviembre hasta ayer, entre ellas un niño de cinco años de edad, residente del departamento de Usulután, quien resultó con lesiones de primero y segundo grado en su cuerpo.

Aunque la cantidad es bastante inferior a los 16 reportados el año pasado para el mismo periodo, las autoridades de la Comisión Intersectorial para la Salud (CISALUD) reiteran la urgencia de prevenir las quemaduras por manipulación de pólvora. En ese contexto, ayer se oficializó la campaña denominada "Seamos guardianes de la salud. ¡Cuidemos a nuestros hijos e hijas de la pólvora!", que estará vigente durante las fiestas de Navidad y fin de año.

Las cuatro personas que se reportan quemadas provienen de San Salvador, Ahuachapán, San Vicente y Usulután; y tuvieron quemaduras de primero y segundo grado.

La campaña tiene un costo de $80,000 y consiste en la divulgación de materiales impresos y audiovisuales enfocados en la prevención.

"El objetivo de la campaña es sensibilizar a la población salvadoreña sobre todos los daños ocasionados por la manipulación de pólvora, todas las secuelas física y psicológicas que deja en las personas afectadas", dijo Verónica Villalta, directora de FOSALUD.

De 1.º de noviembre de 2017 al 6 de enero de 2018 fueron 177 personas lesionadas por quemaduras, 48 % eran menores de 18 años. "La sociedad salvadoreña debe encaminarse a generar la prohibición total de la quema de productos pirotécnicos. No vale la pena, no se justifica, no hay ninguna razón que por el ánimo de lucro se siga permitiendo la fabricación de productos pirotécnicos que son evidentemente dañinos para nuestra niñez", dijo el viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza.

Actualmente, también hay sanciones para los padres de familia que descuiden a sus hijos mientras están quemando pólvora y resulten lesionados, que pueden variar entre uno y 10 salarios mínimos.

Este año también intensificarán el control de ventas ilegales de pirotécnicos. "Esa es una prioridad, la pólvora ilegal y la que se vende en lugares de alta concentración pública sin permiso", dijo el director de Protección Civil, Jorge Meléndez.