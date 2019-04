Ministerio de Salud atento a posible aumento de casos de fiebre tifoidea

Atentos a posibles aumentos de casos de fiebre tifoidea están en el Ministerio de Salud (MINSAL). De acuerdo con el viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza, será hasta la próxima semana que la institución dará certeza de cómo fluctuaron los casos durante este período vacacional.

"Llevamos tres semanas a la baja con los casos de tifoidea, sin embargo, la reducción de esta semana, digamos, no es normal porque los establecimientos de salud están funcionando en función de la emergencia, entonces es probable que algunos casos no se estén registrando todavía y al regresar nos van a reportar estos casos, por eso la reducción de esta semana nosotros no le damos un valor tan firme... Es hasta la semana posterior a las vacaciones que vamos a poder reportar con mayor certeza si realmente tenemos una reducción sostenida de los casos", explicó Espinoza.

Un total de 737 casos de fiebre tifoidea reportó el MINSAL hasta el 6 de abril. Esto representa un aumento de 67 % respecto a 2018 cuando hasta la misma fecha se contabilizó 441.

Según el último boletín epidemiológico, 429 casos fueron atendidos por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); 281, por el MINSAL; 11, por el COSAM; 10, por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM); dos, por FOSALUD; y cuatro recibieron atención en hospitales privados.

El departamento de San Salvador se mantiene como el lugar donde se concentra la mayoría de casos, la suma asciende a 588, de estos 316 son pacientes masculinos y 272 femeninos.

La Libertad es el segundo departamento que más casos reporta con 80; le sigue Santa Ana con 23; Sonsonate con 15; y La Paz con 15 diagnósticos.

Un total de 307 personas afectadas por esta enfermedad están en el rango de edad de entre 20 a 29 años, de acuerdo con los datos del boletín del MINSAL.

Ocho municipios tenían afectación grave; 11 se catalogaron con afectación moderada; dos, con afectación leve; y 241 sin algún afectación.

Sin embargo, hasta antes del inicio de la Semana Santa, el Ministerio tuvo dos semanas de disminución de atenciones por esta enfermedad, indicó el viceministro.

Espinoza instó a la población a seguir las recomendaciones de limpieza para que no sean potenciales pacientes.

Lavarse las manos especialmente antes de comer, después de utilizar el baño, después de manipular alimentos, basura, tocar dinero o llaves es una de las recomendaciones esenciales.

También pidió que si una persona tiene diarrea acuda al centro de salud y evite automedicarse.

Por otra parte, Espinoza declaró que mantienen contacto con 25 personas que interactuaron con "una salvadoreña que pasó por acá visitando a la familia y que presentó la enfermedad, el sarampión, estando en Estados Unidos" y que presentó los síntomas en aquel país. "Ellos no tienen síntomas de sarampión", aseguró el funcionario.