Ministerio de Salud audita una posible muerte por tifoidea

El Ministerio de Salud audita la muerte de una persona por presumiblemente fiebre tifoidea, dijo Héctor Ramos, director de la Unidad de Vigilancia de la Salud, de esta cartera estatal.

No se brindaron detalles específicos sobre el fallecido.

Ayer, según las estadísticas de del ministerio, los casos de tifoidea se han visto incrementados en la últimas semanas de junio.

Con el número de atenciones actual se triplica la cantidad de pacientes que se tenía en el primer semestre del año pasado.

Ramos asegura que para la primera semana de junio se tenían registrados 644 casos de fiebre tifoidea y que para la semana pasada el número había incrementado a 951 pacientes más de tal enfermedad.

“Son 307 casos más en dos semanas”, declaró el epidemiólogo. Sin embargo, asegura que el incremento se debe, aparte de nuevos casos, a que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) no había ingresado todos los datos y registros de pacientes anteriores a la fecha, lo que provocó que el número de casos aumentara exorbitantemente en esas semanas.

De hecho, el ISSS ya había confirmado para la primera semana de este mes la atención de 626 personas por la enfermedad.

Los datos de este semestre contrastan de manera alarmante con las cifras del año pasado, debido a que la diferencia es de 591 casos más.

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, declaró que son 28 los municipios afectados en tres departamentos del país: La Libertad, San Salvador y Usulután.

El municipio en que más casos se han registrado es San Salvador. Esto se debe a que la concentración de gente en dicho municipio es mayor, aseguró la ministra.

“A toda edad es peligrosa esta enfermedad y tenemos que tener cuidado. Pero en los niños y en las personas de la tercera edad es mucho más riesgoso”, mencionó Ramos.

Sin embargo, la mayoría de personas afectadas por la fiebre tifoidea va de los 20 a los 29 años, aseguró. “Estamos en el trabajo y salimos a la calle a comer cualquier cosa, tenemos que tener precauciones para evitar tener más casos y cuidar nuestros hábitos de higiene personal”, dijo.

La profilaxis

Como medidas de prevención tomadas por el MINSAL se están llevando a cabo charlas en las unidades de salud y hospitales públicos, también se está presentando material educativo para niños y adultos con el fin de informarlos para que puedan identificar los diferentes síntomas y sepan cómo prevenir dicha enfermedad; pero sobre todo le están dando énfasis al hecho de lavarse las manos y que se consuman alimentos bien cocidos y preferentemente en casa.

“La población no le da la importancia necesaria a lavarse las manos antes de cada comida; la tifoidea no es más que la contaminación de heces fecales en la comida y el agua que se consumen”, afirmó la ministra de Salud. También hizo un llamado a la población para que cuide lo que consume y así no incrementar los casos que ya se tienen.

No hay epidemia

A pesar de que los casos siguen en aumento y al llamado que han realizado sectores como el Colegio Médico, las constantes denuncias en las redes sociales sobre atenciones en hospitales privados, el ministerio dijo ayer en un comunicado que es falsa la existencia de una epidemia de tifoidea en el país.

“La Unidad de Investigaciones y Epidemiología de Campo de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MINSAL realizó una investigación con el personal administrativo y el Comité de Enfermedades Nosocomiales del mencionado hospital, confirmando la falsedad del rumor hecho circular en redes sociales”, dice un comunicado que firma Rolando Masis, director de Vigilancia Sanitaria.