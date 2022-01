Ministerio de Salud borra datos sobre muertes en el Hospital El Salvador

El Ministerio de Salud (MINSAL) eliminó de su portal de Transparencia el documento que reveló la incongruencia entre las muertes reportadas en el Hospital El Salvador (HES), exclusivo para covid-19, y las publicadas por el mismo MINSAL.

El documento "Egresos y muertes registrados según hospitales" es trimestral. El correspondiente al periodo entre enero y septiembre se colgó el 28 de octubre de 2021, pero ya no está disponible.

Se trata de una tabla que resume, para los 31 hospitales públicos, el total de egresos, promedio de estancia de los pacientes, egresados vivos, egresados muertos, las muertes que ocurrieron antes y después de 48 horas. Ese documento permitió determinar que, entre enero y septiembre de 2021, el HES contabilizó 1,316 fallecidos más que los 1,902 publicados en la página covid19.gob.sv en el mismo periodo.

El epidemiólogo Wilfrido Clará confirmó que incluso los informes trimestrales de 2020 ya no están disponibles. "Ese documento yo lo conocí hace algunos meses y a mí me pareció que tenía datos valiosos, especialmente porque no ha habido datos durante la pandemia de hospitalizaciones. Me parece infortunado que, por la razón que sea, dichos reportes trimestrales del 2020 y los del 2021 ya no están disponibles", dijo. "Eran los únicos datos del Hospital El Salvador, de ahí no hay otros", lamentó.

Hasta el cierre de esta nota, el reporte tampoco aparecía en el Índice de Información Reservada del MINSAL. LA PRENSA GRÁFICA consultó a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del MINSAL, pero una empleada dijo que no podía confirmar si se eliminaron ni las razones de esa decisión, y sugirió enviar una solicitud de acceso a la información pública para obtener una respuesta. Cuando se le preguntó por qué era necesaria la solicitud, si se trataba de información que ya publicada, se limitó a decir que ese "es el mecanismo".

El experto en transparencia Wilson Sandoval señaló que la eliminación de estos reportes forma parte de un patrón de limitar el acceso a información sobre el covid-19, "especialmente la que puede poner en entredicho la gestión de la administración pública".

Recordó que el MINSAL ha declarado reservada información sobre las pruebas y la vacunación, entre otros. Tampoco ha entregado datos sobre contagios, hospitalizaciones o entierros con protocolo covid. Este patrón, agregó, viola recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien determinó que "toda aquella información relacionada con la pandemia de covid debe ser pública, porque ayuda a la ciudadanía a tomar decisiones e incluso salvar la vida". Agregó que ocultar los reportes no permite a los ciudadanos dimensionar la gravedad de la pandemia.

Médicos y centros académicos del extranjero han advertido que las cifras de muertes de covid-19 están subestimadas. Datos del mismo gobierno y de las alcaldías también han dejado en evidencia las incongruencias. Uno de esos casos es información que el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) entregó en 2020 a un ciudadano. Hasta el 18 de septiembre de 2020, el RNPN reportó 1,132 personas fallecidas por covid-19, es decir, 28.8 % más que las 806 admitidas por el MINSAL a esa fecha. En febrero de 2021, LPG Datos solicitó al RNPN las estadísticas de defunciones de 2020, pero la institución negó la información.