Ministerio de Salud descuenta a $800 a médico por contraer covid-19

Roberto Ramírez fue contratado por el Ministerio de Salud (MINSAL) para atender exclusivamente casos de covid-19.

Su contrato, como médico, es por servicios profesionales, y es esa la razón por la que le van a descontar los 21 días de incapacidad que le fueron recetados tras haberse contagiado con esa enfermedad.

Son casi $800 los que no recibirá el médico, según explicó a LA PRENSA GRÁFICA: "Lo primero es que hay un retraso en el pago", denunció en referencia a que no le han depositado el salario que corresponde a los meses de junio, julio y agosto.

"Y lo segundo es que al principio dijeron que no nos iban a descontar las cuarentenas, por eso, cuando me reporté enfermo en mayo, no me notificaron de ningún descuento, y como son 21 días, eso equivale a más de $780", manifestó.

Ramírez recibió hace un par de días la noticia durante una conversación de chat vía telefónica, a través de la red social WhatsApp: "El jurídico nos observó que se les debía descontar las incapacidades o cuarentena por aislamiento COVID, ya que por la naturaleza de su contratación no tiene derecho a nada", le informó la jefa financiera de la región central del MINSAL, quien le explicó que trataron de hacer una excepción con las incapacidades por covid-19, pero que la Secretaría de Estado les negó esa solicitud.

"Varios médicos me han escrito que les van a descontar la cuarentena, dependiendo del tiempo de la incapacidad, porque a los que nos enfermamos en mayo nos aplicaron una cuarentena de 21 días, pero hay otros que se enfermaron después que solo les aplicaron 14 días o 10 días", manifestó Ramírez.

El galeno acudió ayer a las oficinas centrales del MINSAL, junto a otro compañero, para abogar no solo porque les paguen los meses que le deben de salario, sino para abogar porque les paguen el salario completo, sin ningún descuento.

La respuesta que recibieron, sin embargo, es que el Ministerio de Salud está esperando las órdenes desde Casa Presidencial para tomar una decisión definitiva sobre estos casos, porque es la Presidencia de la República la que tiene la última palabra al respecto.