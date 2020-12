Ministerio de Salud no cuenta con equipo para almacenar y trasladar vacuna Covid-19

El Salvador no cuenta con la infraestructura necesaria para almacenar y trasladar una vacuna contra el covid-19 que necesite permanecer en una temperatura muy por debajo de los cero grados centígrados, de acuerdo con médicos especialistas.

Los infectólogos Ernesto Navarro Marín y Jorge Panameño coincidieron en que el Sistema Nacional de Salud de El Salvador no cuenta con el equipo necesario para resguardar y transportar una vacuna contra el nuevo coronavirus , que está siendo producida por varias farmacéuticas; pero destacan Pfizer, Moderna y AstraZeneca, aunque esta última requiere de temperatura un poco menos fría que las otras dos.

"El Salvador no está preparado (para resguardar la vacuna), porque se necesita una infraestructura muy especial para la cadena de frío, desde el momento que la reciben hasta el sitio de acopio", dijo Navarro Marín.

El infectólogo se refiere al desafío de mantener la vacuna a una temperatura que va desde los -45 a los -70 grados centígrados. Se trata de un clima extremadamente templado, pues el punto de congelación del agua es a los cero grados.

"Si es la Pfizer o Moderna, el país no cuenta con ultraconservadores; porque se necesitan entre -40 y -70 grados de almacenamiento. Y esa temperatura debe mantenerse desde el momento en que se produce hasta el lugar donde se piensa administrar. No se pude interrumpir la cadena de frío, y un lugar para mantener esa temperatura no existe en el país", dijo Panameño.

Según los infectólogos, las autoridades deben pensar, además de un almacén principal con un cuarto frío, en centros de acopio en el interior del país y en la forma de transportar las vacunas hasta donde tienen pensado administrarlas.

"Se debe tener equipo especial de transporte desde el almacén a los centros de distribución. En este momento no lo hay", insiste Panameño. El médico aclara que El Salvador solo cuenta con equipo para almacenar las vacunas habituales que requieren una temperatura que oscila entre los 2 y los 8 grados centígrados.

Los cuartos fríos

El Ministerio de Salud (MINSAL) ha dispuesto de $384,577. 26 para la remodelación y construcción de cuartos fríos con capacidad de almacenar vacunas de hasta -45 grados centígrados.

Se trata de una oferta de compra presentada en la Bolsa de Productos y Servicios (BOLPROS), donde detalla que los fondos para esa contratación provienen de "préstamos externos".

Ubicación. Las empresas interesadas en participar como ofertantes para construir el almacén frío para vacunas ya inspeccionaron el local en El Matazano, Soyapango.

De acuerdo con la oferta de compra número 371, que fue publicada el 14 de diciembre pasado, la obra debe ser realizada de carácter "urgente" en el Centro Nacional de Biológicos, ubicado en Complejo de Salud el Matazano, en la calle antigua al Matazano, municipio de Soyapango.

La oferta de compra también detalla que tendrá una vigencia de 30 días calendarios contados a partir de la fecha de publicación. Además, consigna que el contrato tendrá una vigencia de hasta el 30 de junio del próximo año.

En resumen, la oferta determina que el "desarrollo de la construcción, remodelación y equipamiento de cuartos fríos es de 60 días".

Panameño ve con buenos ojos la inversión en un centro de frío para almacenar ese tipo de vacunas, sin embargo, reitera que un almacén principal es insuficiente por la necesidad de asegurar todo el proceso de traslado de la vacuna.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró recientemente que El Salvador estará en condiciones de contar con la vacuna contra la covid-19 "durante el primer trimestre de 2021". Sin embargo, el funcionario no ha dado detalles del desafío que representa el almacenaje y traslado del suero que genera la inmunidad contra el nuevo coronavirus.

La declaración de Alabí ocurrió después que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunciara en cadena nacional de radio y televisión que El Salvador ha negociado con cuatro farmacéuticas la adquisición de la vacuna.

Sin embargo, el mandatario aclaró que fue AstraZeneca la primera con la que se rubricó un acuerdo para que pueda suministrar el suero.

El Salvador es parte del sistema COVAX (colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra el covid-19, por sus siglas en inglés), donde los países pobres, o en vías de desarrollo, podrán tener acceso a la inmunidad.

Por ahora, las únicas dos farmacéuticas que han recibido la autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) han sido Pfizer y Moderna.

Hasta el 16 de diciembre pasado, El Salvador sumaba 42,397 casos confirmados y 1,227 fallecidos de covid-19. Con tendencia al aumento en los últimos días.