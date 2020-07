Ministerio de Salud no usó el VIGEPES en pandemia por covid-19

La secretaria de Asuntos de la Sociedad Civil del partido VAMOS Claudia Ortiz denunció el sábado en Twitter que el Ministerio de Salud (MINSAL) "no solo no utilizó el VIGEPES (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en El Salvador) en las primeras fases de la pandemia" de covid-19 sino que "al preguntar qué recomendaciones había hecho la Dirección de TIC ( Tecnologías de Información y Comunicaciones) a los titulares de Salud sobre el uso de herramientas informáticas para el manejo de datos e información del covid-19 su respuesta fue que esa información no había sido ubicada".

"¿Por qué el Director de TIC del Ministerio de Salud no hizo ninguna recomendación del uso de herramientas informáticas para el manejo de una epidemia en el país? cuando esa es su razón de ser y los datos son tan cruciales para tomar decisiones RÁPIDAS que salven vidas", cuestionó Ortiz.

"Y cuando voy al sitio web del MINSAL encuentro una lista de todos los componentes del Sistema Único de Información en Salud y resulta que hay 3 módulos de herramientas informáticas, además del VIGEPES, especializados en el manejo del covid-19", agregó.

MINSAL asegura que el sistema de salud está a punto de colapsar por casos de covid-19

"Si se contaba con una herramienta en desarrollo para manejar el flujo de pacientes en los hospitales, ¿por qué no se le apostó a implementarla y así evitar la mezcla de pacientes que de dió en un inicio y el colapso que se da ahora?", "¿Cómo pudieron estas herramientas ayudar a un manejo más efectivo del #COVID19SV? ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado?", cuestionó.

Ortiz publicó una copia de la solicitud de información pública que presentó, que incluye lo siguiente:

Versión pública de los lineamientos de monitoreo o vigilancia epidemiológica emitidos por el MINSAL para el manejo del COVID-19 en el país

Versión pública de los lineamientos emitidos por el MINSAL p/ registro de información sobre: casos confirmados, sospechosos, nexos epidemiológicos, gestión de centros de contención, estado de salud de contagiados y otra información importante para el monitoreo de la evolución epidemiológica del COVID-19 en el país.

Nombre y cargo de funcionarios responsables de garantizar el adecuado registro y la veracidad de los datos de vigilancia epidemiológica. 4. Nombre y cargo de funcionarios del MINSAL responsables de evaluar la información de vigilancia epidemiológica relacionada al COVID-19.

Versión pública de todos los informes epidemiológicos y recomendaciones de acción sanitaria relacionada al COVID-19 remitida por los funcionarios a cargo del análisis de datos de vigilancia epidemiológica a los titulares del MINSAL u otras instancias externas como Presidencia relativas a recomendaciones o evaluaciones sobre el uso de herramientas informáticas para el manejo de los datos e información del COVID-19.

Versión pública de los acuerdos, memorandos u otras comunicaciones que indiquen los lineamientos del uso del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en El Salvador (VIGEPES) o de otras herramientas, bases de datos, aplicaciones tecnológicas o sistemas de información que el MINSAL utilice para registrar, procesar y analizar los datos de los casos confirmados, casos sospechosos, nexos epidemiológicos, estado de salud de los pacientes, la gestión de centros de contención y otra información relevante sobre el manejo del COVID-19 en el país.

¿Cómo se vinculan dichos sistemas, herramientas o aplicaciones tecnológicas sobre vigilancia epidemiológica con el portal web bajo la dirección https://covid19.gob.sv?

¿Con qué datos se han estado tomando decisiones de salud en esta situación de pandemia?

¿Antes del 15 de junio, se registraban o no en el VIGEPES los casos confirmados y sospechosos de COVID-19?

¿No se recomendó el uso de estas herramientas? ¿Por qué? ¿Se tenían las herramientas pero no se utilizaron? ¿Si se implementaron? ¿Hasta qué punto? pic.twitter.com/otAn0XOMhh — Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) July 4, 2020

Ortiz también compartió un artículo publicado por un periódico digital en el que se señala que el monopolio de los datos durante la pandemia ha dejado al personal de salud con estrategias "a ciegas".