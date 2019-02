Ministerio de Trabajo dio 60 días para aliviar carga de personal en edificio legislativo, dice Quijano

El Ministerio de Trabajo dio un plazo de 60 días para bajarle la carga de empleados al edificio legislativo, que resultó dañado tras el fuerte sismo del pasado 1 de febrero, informó este martes Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa.

Quijano sostuvo que la recomendación surgió luego de una inspección efectuada en las últimas horas al edificio que alberga las oficinas de los diputados, los partidos políticos y los empleados administrativos de la institución.

"El Departamento de Salud Ocupacional me da un número. Me dice que aquí laboran 1,186 hombres y 780 mujeres y que debo de aliviar esta carga. Yo no puedo sacar a la fuerza a los trabajadores; están cumpliendo funciones legislativas. De hecho, muchos de ellos ya no quieren ingresar. Hay personas que ya están padeciendo de los nervios y se les está dando atención psicológica", expuso Quijano.

El presidente de la Asamblea sostuvo que ya comenzó a buscar alternativas para trasladar al personal que trabaja en el edificio mientras se resuelve este problemática.

En el afán de proteger la vida, el bien más sagrado de los empleados legislativos y de quienes nos visitan, me dirijo a usted señor Presidente @sanchezceren para solicitar su intercesión y autorice se nos brinde un espacio seguro para desempeñar la labor de este Órgano de Estado. — Norman Quijano (@norman_quijano) 19 de febrero de 2019

Una opción, dijo, es mudarse las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), aunque para lograr ese traslado aseguró que debe reunirse con el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

"En ocasiones anteriores se ha considerado la posibilidad de que ese espacio seguro sea el edificio de CEL, instalaciones del CIFCO o cualquier otra que usted estime (el presidente) conveniente para albergar de forma temporal a más de dos mil personas y visitantes", externó Quijano.

El funcionario sostuvo que se encuentra a disposición para reunirse con Sánchez Cerén y encontrarle una solución temporal a la problemática.

"Como representante legal del Órgano Legislativo y responsable de la seguridad de los empleados estoy a su disposición para conversar sobre este tema y buscar una solución en el marco legal y financiero, con el único objetivo de garantizar la vida de trabajadores y visitantes", expuso el presidente de la Asamblea.

Como solución definitiva, Quijano propuso hace unos días que se usen los $32 millones aprobados en 2018 para la construcción de un nuevo edificio legislativo.

La iniciativa ha causado cientos de críticas, incluyendo la del presidente electo, Nayib Bukele, que señalan que en vez de realizar este tipo de inversión, sería más adecuado reorientarla para la construcción de escuelas y hospitales.

En este tema, Bukele ha propuesto que, de los $ 32 millones, se usen $ 16 millones para la construcción de escuelas y bibliotecas en todos los departamentos de El Salvador. Sin embargo, según expertos jurídicos en el tema, la propuesta no es completamente viable, ya que tiene trabajas legales y técnicas que impiden su ejecución inmediata.