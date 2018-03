Ministerio reconoce que falta más inversión en infraestructura escolar

Ejecutar proyectos de mejora de la infraestructura escolar es uno de los temas en los que el Ministerio de Educación (MINED) tiene bastantes dificultades, principalmente en aquellos que fueron establecidos en terrenos particulares.

De los 5,184 centros educativos, al menos 3,600 no habían sido legalizados hasta 2014. Con la aprobación de una ley especial de legalización de inmuebles, unos 800 ya pasaron a ser parte del Estado. “Incluso, hay cooperantes internacionales que no le invierten en una escuela si no está legalizada al ramo de Educación del Estado salvadoreño”, dijo Francisco Castaneda, viceministro de Educación.

Significa que aún hay miles que no tienen seguridad jurídica. “Tampoco quiero que se vaya a comprender que es una justificante, porque hoy hemos estado buscando algunas opciones importantes para poderle poner recursos acorde al tamaño, a la cantidad de la infraestructura y el crecimiento que tiene un centro escolar”, argumentó.

A eso se agrega que en algunas zonas urbanas del país las escuelas alquilan los inmuebles. “Eso nos afecta bastante porque esas escuelas, que no son nuevas, la comunidad tiene arraigo con su escuela. Dicen ‘no nos queremos ir de aquí’. Pero hay un aspecto jurídico que nos afecta”, sostuvo.

En los últimos años, habrían incorporado una partida presupuestaria para reparaciones menores. “Nos ha permitido que hoy menos escuelas estén sin techo, sin servicios sanitarios, sin problemas eléctricos, sin pisos de tierra. Pero todavía tenemos centros educativos como El Zamorano, en San Miguel, que ya se hizo la solicitud y estamos esperando las transferencias, donde vamos a atender con fondo de reparaciones de $30,000”, agregó.

Menos de la mitad de centros educativos habría sido atendido con esta modalidad: 1,068 con readecuaciones del sistema eléctrico, 400 con reparaciones de techos, servicios sanitarios, drenajes y 200 en los municipios del Plan El Salvador Seguro. Hasta 2017, la inversión suma $118,876,196.

“Todavía falta mucho por atender, pero puedo asegurarle que los centros escolares que todavía persisten con problemas de infraestructura, en su inmensa mayoría son centros escolares que estuvieron en lugares que no fueron legalizados en el tiempo de su creación”, reiteró Castaneda.

1,068

centros educativos atendidos en la parte de adecuaciones del sistema eléctrico en tres años.