Ministra de Educación advierte a sindicatos con revelar presunta compra de plazas para docentes

En respuesta a las reiteradas críticas de los sindicatos de docentes por la forma en que el Ministerio de Educación (MINED) está gestionando las nuevas contrataciones de maestros, la titular del ramo, Carla Hananía de Varela, advirtió con revelar presuntas compras de plazas o favores para obtenerlas.

Este lunes, la ministra se refirió a las denuncias de los sindicatos, quienes la semana pasada incluso marcharon a Casa Presidencial para mostrar su rechazo a lo que han denominado nuevos lineamientos para contratar a maestros, los cuales, a su juicio, violan la Ley de la Carrera Docente.

"Lo que yo les diría es que abran los ojos y se den cuenta que estamos del mismo lado. Yo no soy enemiga de nadie, pero tengo responsabilidad de velar por la educación", indicó la funcionaria en una entrevista con ITV.

Según los sindicatos, Hananía ha enviado a los centros escolares una nómina con los docentes que deben contratar y que fueron seleccionados a través del concurso de plazas realizado el año pasado, lo cual violaría el artículo 40 de la Ley de la Carrera Docente, que designa a los Consejos Directivos Escolares (CDC) como las entidades encargadas de contratar a interinos.

“Nosotros no hemos quitado esa potestad que manda la ley. El CDC va a continuar", dijo la ministra, refiriéndose al artículo 40. "Lo que hemos dicho es que todo maestro que entre al ministerio debe ser evaluado; entonces, ellos se resisten y dicen que estamos poniendo condiciones engorrosas para entrar”, aseguró. “Porque en el sistema educativo, si bien la mayor parte de maestros son decentes y capaces y con vocación, suceden cosas terribles”, agregó.

Hananía sostuvo que “hay una impunidad relacionada con las reglas disciplinarias. Esas mismas instancias que supuestamente seleccionaban y evaluaban, y que no era el criterio principal la calidad de la educación y la idoneidad del maestro, daban las plazas e incluso las vendían. Yo tengo testimonios de gente que pagó o que no pudo acceder porque no pudo pagar, o se pedían otros favores o habían otros privilegios para poder acceder".

Cuando el entrevistador le consultó si los sindicatos tomaban esas decisiones, la funcionaria dijo no querer "señalar a nadie porque no todo el mundo hacía esas cosas", pero insistió en tener pruebas. Sin embargo, no aclaró si ya denunció estos hechos a las instancias correspondientes.

"Tengo los testimonios, escritos, documentados, y en un momento dado, si la cosa se pone más compleja, yo puedo sacar esos testimonios. Las personas que les pagaron, a quiénes les pagaron, con nombre y apellido; entonces, espero no llegar a eso y que todos nos demos cuenta que estamos del mismo lado", insistió Hananía.

Ante las declaraciones, las gremiales de docentes instaron a la ministra a revelar y denunciar dicha corrupción en las instancias correspondientes, puesto que, de no hacerlo, se estaría convirtiendo en cómplice, afirmaron.

“Si ella es conocedora de un acto delictivo, también está obligada a acudir a las instancias, sino lo hace también se convierte cómplice”, dijo el secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), Francisco Zelada.

“Desde que tuvo conocimiento- si lo tuvo cuando llegó - desde ese día que llegó al ministerio a asumir las funciones debió acudir a la Fiscalía”, manifestó por su parte el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas. “Que no espere a que las cosas se pongan más complejas”, agregó.

La titular de Educación también aseguró tener una mesa permanente en la que participan sindicatos. Sin embargo, las gremiales sostuvieron que en dichas reuniones sólo se les informa las decisiones ya tomadas.

“Ella no tiene nada, le miente al magisterio (...). Ella lo que hace es una reunión general y llega a explicar lo que ellos han hecho, pero una mesa de diálogo no la tiene”, aseguró Israel Montano, secretario general de la Asociación Nacional de Docentes de El Salvador (ANDES 21 de Junio).