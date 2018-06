Ministra de Salud le resta importancia a la falta de cirugías

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, aseguró que la suspensión de cirugías en el Hospital Zacamil reportada esta semana no es de suma importancia, ya que las están reprogramando. “Eso no tiene mayor importancia porque no son la gran cantidad y además se reprograman inmediatamente”, declaró la ministra.

Esto a pesar de que la suspensión de cirugías ya se ha dado dos veces en lo que va del año en ese hospital. La primera vez fue en mayo y se debió a la falta de material estéril, que iba desde ropa hasta instrumentos quirúrgicos.

En esta ocasión, solo una cirugía fue realizada el domingo en el Hospital Nacional Zacamil, aseguró el cirujano Carlos Ramos Hinds, uno de los médicos del área de cirugías de dicho centro hospitalario. Según detalló el galeno, desde hace dos semanas comenzaron a escasear las puntas de cauterio, pero no fue sino hasta el domingo cuando definitivamente se acabaron y desde ese día se han suspendido las cirugías tanto electivas (ya programadas) como las de emergencia. A diario, en promedio, se realizan 15.

“Las puntas de cauterio son como lápices que se conectan a los electrocauterios, que sirven para detener el sangrado”, explicó Ramos Hinds.

En teoría, estos insumos son descartables, tienen que ser ocupados una vez y echarlos a la basura, “pero en el Zacamil esas puntas las usan y las vuelven a usar, y las vuelven a usar y las vuelven a usar hasta que se arruinan”, agregó. Y afirmó que esa situación ha sido así “desde siempre”.

Las autoridades, aseguró, no les han dado ninguna información sobre cuándo podrían disponer de nuevo de esos materiales para poder reanudar las cirugías. La ministra obvio dar una fecha en la que el hospital reciba nuevos suministros.

Además, la ministra de Salud también comentó acerca de las fallas en las tuberías del Hospital de la Mujer. Aseguró que ella estuvo presente en el hospital y que tales fallas no afectan el funcionamiento del centro médico: “Eso tampoco es un problema, yo estuve ahí y eso no tiene mayor importancia”. También comentó que el equipo de mantenimiento del hospital ya se estaba haciendo cargo del problema.

Alza sin epidemia

Los casos de fiebre tifoidea se han incrementado de manera alarmante en el primer semestre del año, contando hasta el último reporte oficial del MINSAL publicado ayer, con 951 pacientes. Esta cantidad triplica el número de pacientes atendidos por la misma causa en el semestre del año pasado.

“Los casos de tifoidea se han presentado más pero no llegan a epidemia nacional”, aseguró la ministra. Explicó que solo en 28 municipios se han identificado casos de la fiebre. Los departamentos más afectados son La Libertad, San Salvador y Usulután, que presentan una moderada afectación. A su juicio, no hay una afectación grave en ningún lugar del país.