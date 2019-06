Ministra promete terminar calle a Concepción de Oriente

La construcción del último tramo de carretera que conecta a El Sauce con Concepción de Oriente, en La Unión, así como la ejecución de proyectos de agua potable en diferentes comunidades del segundo municipio, son dos de los compromisos principales que asumió ayer la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete.

Durante su gira por Concepción de Oriente la funcionaria hizo un recorrido por la calle en malas condiciones que lleva a dicho municipio. También se reunió con el alcalde Rómel Bonilla y líderes comunales, quienes le plantearon una serie de necesidades de proyectos de agua potable, así como la construcción de puentes y pasarelas peatonales.

El objetivo de la funcionaria era conocer las condiciones de la carretera y verificar algún avance en cuanto a ese proyecto, pero el alcalde aseguró que de momento no se tiene ningún adelanto. En ese marco, la titular no se comprometió con una fecha para el inicio de la construcción, pues reconoce que hay tiempos y procedimientos que se debe cumplir.

"Se va a comenzar lo más pronto que sea posible, yo no le puedo decir el tiempo, porque hoy estoy aquí y mañana (hoy) me reúno y le hablo a los ministros que se tienen que involucrar en esto. No me gusta dar tiempo porque los pueblos están acostumbrados a decirle ‘yo les prometo que en el menor tiempo’...", apuntó la funcionaria.

Son un aproximado de 9 kilómetros de carretera que requiere ser construida en dicho municipio, el cual durante décadas ha demandado la obra, pero también se debe construir obras de paso, pues hay varios afluentes de agua que cruzan dicha vía.