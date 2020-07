Ministro Alabí dice que no hay dinero para dar bonos médicos

Sin un aval de la Asamblea Legislativa, no hay dinero para bonificaciones que no habían sido planificadas, explicó el ministro de Salud, Francisco Alabí, consultado sobre si el Gobierno seguirá entregando el bono que le prometió al personal de salud.

Como parte de las medidas que improvisó el Gobierno en plena emergencia nacional por la pandemia de covid-19, el presidente Nayib Bukele anunció el 10 de abril la entrega de un bono de $150 para todo el personal sanitario trabajando en primera línea en la lucha contra el coronavirus SARS-Cov-2.

Según manifestó Alabí en ese momento, se trataba de un reconocimiento al esfuerzo y a la valentía del sector. "Todo el Sistema Integrado de Salud va a tener esa compensación", prometió.

En los últimos días, sin embargo, varios miembros del personal de salud han denunciado que no solo no les han depositado tal bono, sino que llevan meses sin recibir salario.

Dado que la entrega del bono económico no fue planificada, el ministro admitió que no hay fondos para seguir entregándolo a quienes aún no lo han recibido.

"Es una situación compleja, porque para poder hacer esa erogación de fondos necesitamos el aval de un Estado de Emergencia. No puede venirse a decidir, sin un respaldo jurídico, el desembolso de ciertas bonificaciones que no estaban planificadas", expresó Alabí a la salida de una entrevista matutina en televisión.

"En este contexto, volvemos al punto: necesitamos todo el aval por parte de la Asamblea (Legislativa) y una vez ese aval esté se va cumplir la bonificación al personal de primera línea, pero hoy por hoy necesitamos que la Asamblea trabaje en conjunto con los otros sectores para que podamos avanzar en el manejo de la pandemia", agregó el ministro.