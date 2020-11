Ministro Merino Monroy confirma galardón a sí mismo

René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, confirmó ayer en una entrevista televisiva que recibió la condecoración Estrella “Nu Tanesi” por ejecutar “acciones de heroísmo, valor y perseverancia en el cumplimiento del deber”, la cual entrega la misma institución que él dirige.

Monroy justificó el galardón asegurando que existen los Procedimientos Operativos Normales (PONES), que estos obedecen “a unas directivas” que existen “desde hace muchos años” y que la decisión recae sobre terceros.

“Desde el 2006, se otorgan condecoraciones y no es porque la persona sea una persona fuera de serie, sino por cumplir algunos requisitos. Y no los otorga el funcionario, sino que hay tribunales que lo establecen”, dijo Monroy. LA PRENSA GRÁFICA intentó conocer la versión del Ministerio de Defensa sobre el proceso para determinar a los merecedores del reconocimiento, pero no brindaron opiniones.