Ministro Merino justifica su ascenso en la FAES

Como un ascenso "legal" definió ayer el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, su última progresión en la Fuerza Naval de El Salvador (FNES), que le permitió pasar de capitán de navío a contralmirante. Ese grado militar en las fuerzas marinas es el equivalente al de general de brigada que existe en el Ejército y la Fuerzas Aérea, las otras dos ramas de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

El ministro Merino Monroy aseguró ayer que pasó todas las pruebas que exige la ley e inició su proceso de ascenso en enero de 2019, antes de convertirse en funcionario, el 1.º de junio pasado. En enero, el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) estaba a cargo del exministro David Munguía Payés.

"A mí me notificó el mando anterior y me sometí a todas las pruebas en el semestre anterior. La única que hice en el segundo semestre, cuando ya era ministro, fue la segunda prueba física. No me lo receté yo (el ascenso), me lo ordenaron", explicó Merino en la entrevista A primera hora, de la radio 102Nueve.

Merino Monroy ascendió a contralmirante a partir de 2020, según la Orden General de la FAES número 14/019. Logró ese grado en su segundo intento. Ya había tratado de conseguirlo en 2018, pero no pudo debido a que cumplía 55 años y el tribunal de esa época consideró que contrariaba la ley que establecía esa edad como límite. La Asamblea Legislativa modificó ese requisito en mayo pasado.

"La reforma fue aprobada el 16 de mayo de 2019. La ley se reformó y ahora la edad que uno debe tener en el grado de capitán de navío o coronel es de 63 años. Nos sentimos muy tranquilos de que todo lo que se ha hecho es legal, es legítimo", dijo Merino sobre las comparaciones de su ascenso con el de Munguía Payés, que estuvo marcado por un cambio ilegal de integrantes del tribunal que evaluaba los nuevos cargos, en 2009, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia.