Ministro Munguía Payés dice que no solo China ofreció armas al país sino que también Rusia

A El Salvador le han ofrecido armas no solamente China sino también otros países como Rusia, confirmó esta mañana el ministro de la Defensa Nacional, David Victoriano Munguía Payés.

A inicios de agosto, Munguía Payés reveló que habían recibido ofertas de China para comprarles armamento pero dijo que no tenían presupuesto. Esta declaración le valió criticas debido a que El Salvador es socio militar de Estados Unidos.

“Obviamente el presupuesto del Ministerio de la Defensa no da para comprar armamento; hoy las prioridades de nuestro gobierno son otras. Los he escuchado, he visto sus presentaciones, pero hasta ahí ha llegado”, aclaró el ministro.

Pero según dijo hoy Munguía Payés son varios los países que han ofrecido armamento a El Salvador y no solo China.

"En el caso de China Continental no tenemos ninguna relación ni ningún compromiso de compra de armamento. Así como se nos han ofrecido armas desde China también han venido de Checoslovaquia, Israel y Rusia, entre otros países", dijo el funcionario esta mañana durante una visita a la Comisión de Economía.

