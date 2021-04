Ministro alabí no faltó a la ética , según TEG

Polémica. Eso es lo que ha generado una resolución del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en la que esta institución desestima, por "falta de pruebas", la posibilidad de abrir un proceso administrativo sancionador contra el actual ministro de Salud, Francisco Alabí, por la compra de protectores faciales que este realizó a una empresa propiedad de Jorge "Koky" Aguilar cuando este último era aún presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES).

Pese a que existen publicaciones periodísticas y una investigación fiscal abierta por compras anómalas del Ministerio de Salud durante la emergencia nacional por covid-19, los miembros del TEG ordenaron archivar una denuncia en la que se acusaba a Alabí de haber incumplido con su deber de "denunciar violaciones éticas de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de su función pública", según el artículo 5 literal B de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).

Según la resolución del Tribunal, "no hay elementos para sustentar que, durante el período indagado, el investigado (Alabí) haya tenido conocimiento de posibles infracciones a la LEG en el ejercicio de su cargo y omitió denunciarlas ante este tribunal".

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y quien puso la denuncia contra Alabí consideró ayer que esta decisión del TEG es un grave precedente. "El Tribunal es el que debería de investigar a profundidad, pero parece que no tiene ningún interés en estar analizando cuáles son los comportamientos antiéticos del Órgano Ejecutivo", aseguró.

En abril de 2020 el ministerio de Salud, con Francisco Alabí al frente, compró $250,000 en protectores faciales hechos de plástico reciclado a la empresa INSEMA, propiedad de Jorge Aguilar, quien en ese momento también era funcionario público y por lo tanto no podía ser proveedor del Estado.

Según la denuncia, Alabí firmó la orden de compra, pero omitió denunciar la anomalía ante el TEG, algo que luego fue revelado por varios medios de comunicación. Aguilar fue separado del cargo luego de hacerse pública la compra.

SEÑALADO

En la resolución dada por el TEG también se suma otro ingrediente, según Wilson Sandoval y diputados que opinaron sobre la decisión (ver nota aparte), y es que Nestor Castaneda, actual presidente del Tribunal, compite por ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un cargo que será decidido por la nueva Asamblea Legislativa que estará conformada en su mayoría por diputados de Nuevas Ideas, el partido oficial.

"Como ALAC consideramos que hay un entrelazado de intereses. El licenciado Castaneda está corriendo como candidato a la CSJ, claro está que parte del poder que va a elegir a los nuevos magistrados es la nueva asamblea, y a él no le conviene entrar en choque con este gobierno ya que querrá ser elegido para la Corte", analizó Sandoval.

Sandoval dice estar convencido que Castaneda no tiene ningún interés en que el TEG funcione y denunció que hasta la fecha, bajo la dirección de Castaneda, no hay ninguna sanción emblemática en temas recientes de corrupción. Dijo que el trabajo del TEG es "una botadera de dinero que se está haciendo en una institución que al final no está funcionando".

También dijo que por el trabajo que ha realizado recientemente el TEG, no ven idóneo el perfil de Castaneda para llegar al Órgano Judicial: "estamos convencidos que Castaneda no es una pieza adecuada precisamente para que esté en la Corte Suprema de Justicia".

José Néstor Castaneda fue escogido de manera unánime por parte del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) como uno de sus 15 candidatos para la CSJ. Esta lista será presentada precisamente hoy ante la Asamblea Legislativa. La elección fue a mediados de abril y estuvo rodeada de críticas por la elección del presidente del TEG, ya que habían perfiles con mayor calificación que él y no fueron elegidos.

Castaneda también ha sido cuestionado por el cargo que tuvo de magistrado en la Corte Suprema en el periodo 2003-2012, donde estancó la Sección de Probidad y no colaboró en la extradición de militares en el Caso Jesuitas.

LA PRENSA GRÁFICA envió ayer preguntas a Castaneda para conocer su opinión sobre la resolución y los señalamientos, pero no las respondió.