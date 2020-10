Ministro confirma la disponibilidad de $75 millones

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó en una entrevista televisiva que existen $75 millones disponibles para las 262 alcaldías del país, pero que no los han trasladado porque no tiene una base legal para hacerlo en estos momentos.

Zelaya también aceptó que la Corte de Cuentas de la República (CCR) realiza en estos momentos dos exámenes especiales al ministerio que él dirige, pero dijo que ambas le parecen sospechosas tanto por la velocidad con la que se han hecho como por las personas que las dirigen.

El miércoles el presidente de la CCR, Roberto Anzora, dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha confirmado el traslado de $75 millones que le corresponderían a las alcaldías, de un total de $250 millones que se aprobaron en agosto en concepto de préstamo, pero que no tenían información del por quél no se ha erogado el dinero a las comunas.

Al respecto, Zelaya dijo que el atraso en los pagos se debe a una “incongruencia” en los decretos legislativos 608 y 728 que ordenan el traslado de ese dinero.

“Nosotros no estamos en contra de las auditorías, que las hagan, pero de una forma independiente y de manera técnica”.

Alejandro Zelaya, Ministro de hacienda

“Los fondos siempre han estado disponibles, yo lo dije desde un inicio. Los $75 millones están disponibles, lo que pasa es que formularon mal el decreto legislativo 608, porque dice que yo le debo trasladar a las alcaldías el 30 % de todos aquellos financiamientos que consiga. Pero el decreto 728, que asignó $197.4 millones, en los cuales están $75 millones para las alcaldías, no es congruente con el 608. Entonces yo tengo dos bases legales que se contradicen”, explicó Zelaya.

El dilema, según el ministro, es que hasta ayer la Asamblea solo había aprobado la distribución de $197.4 de los $250 millones que ha prestado el BID. Los $52.6 millonrestantes fueron discutidos y asignados ayer en la Asamblea Legislativa, tal como lo pidió Hacienda. Esa aprobación era, según Zelaya, la llave para soltar el dinero a las alcaldías.

“El decreto 728 asigna $75 millones para las alcaldías, pero $75 millones no es el 30 % de los $197.4 millones, sino de $250 millones (que es el valor total del préstamos del BID). Esa es la incongruencia que tenemos y yo como ministro de Hacienda no puedo autorizar el desembolso de un dinero que no tiene base legal para el pago, porque yo estaría extralimitándome en mis atribuciones”, declaró.

Sospechas

Alejandro Zelaya también confirmó ayer las auditorías que realiza la Corte de Cuentas en Hacienda, pero aseguró que las dirigen dos personas que enfrentan un proceso judicial por el caso El Chaparral y que eso le parece sospechoso.

“Estos dos auditores que ahora dirigen las auditorías en Hacienda están en fase de instrucción en este momento y son ellos a los que han mandado. Hay que preguntarnos cuál es el compromiso que se tiene con estas personas y a cuenta de qué siguen ejerciendo funciones de fiscalización”, expuso en declaraciones dadas a los medios de comunicación.

Los exámenes especiales que realiza la CCR son por el traslado de los fondos del FODES a las alcaldías y por el retraso en el pago de salarios a la Asamblea Legislativa. Ambos siguen en proceso.

“Nosotros no estamos en contra de las auditorías, que las hagan, si nosotros les estamos entregando la información, pero que se hagan de una manera independiente y de una manera técnica”, argumentó Zelaya.