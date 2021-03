Ministro de Hacienda acusa a asesores de ARENA y FMLN de cambiar contrato en la Asamblea Legislativa

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, acusó este jueves a dos asesores de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de buscar una plaza por contrato institucional en la Asamblea Legislativa, para evitar ser despedidos el próximo 1 de mayo, cuando asuma la nueva legislatura.

El titular de Hacienda aseguró que el diputado suplente del FMLN, Víctor Hugo Suazo, y el asesor de ARENA, Rafael Lemus, están pidiendo a la Junta Directiva de la Asambla que cambie su modalidad de contrato para conservar un trabajo en el sector público.

“Suazo, que tanto se jactaba, que varias veces me lo encontré en la Comisión de Hacienda y me invitaba a debatir que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahora, como era candidato a diputado y perdió, lo están pasando a una plaza institucional. También está el señor Rafael Lemus, que también se jacta mucho de ser un gran profesional y alguien muy experto en finanzas públicas. Y ahí están pidiendo plazas institucionales cuando son cuadros políticos”, dijo Zelaya.

Hace tres meses, el 10 de diciembre de 2020, el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, informó que la Asamblea tenía una deuda de más de $1 millón con proveedores de bienes y servicios. Esta se debía a que el ministerio de Hacienda no había hecho transferencias durante siete meses para dichos pagos. Sin embargo, el ministro de Hacienda aseguró:

“Teniendo tantos asesores que ahora los están pasando a plazas institucionales, cómo van a heredar unos buenos indicadores financieros en la Asamblea Legislativa?”, aseveró Zelaya.

Las declaraciones del titular de Hacienda no tardaron en generar reacciones. El diputado del FMLN respondió a la acusación diciendo que tiene años de estar contratado como técnico bajo la Ley de Salarios en la Asamblea Legislativa, y tildó las declaraciones de Zelaya como "persecución política".

Lemus, por su parte, desmintió al ministro de Hacienda diciendo que fue contratado junto a personal "de todos los partidos, incluyendo de GANA", hace más de un año, y aseguró que no lo solicitó ni se le consultó.

El asesor de ARENA incluyó en su publicación, un memorándum que retoma el Acuerdo No. 1857 de la Asamblea Legislativa, tomado el 10 de febrero de 2020, en el que se pasó a un grupo de 15 trabajadores de grupos parlamentarios a formar parte de la institución a partir del 1 de marzo de 2020; pero funcionalmente trabajarán para los partidos "hasta el 30 de abril de 2021".

Aún sin fecha para pagar FODES

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya reiteró nuevamente este jueves que los alcaldes deben seguir esperando el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES). Aseguró que la medida cautelar no le ordenaba pagar sino gestionar y conseguir los fondos.

"Yo estoy en la obligación de priorizar el gasto a fin de evitar daño a la hacienda publica y a los ciudadanos, no puedo dejar de pagar salarios de médicos y enfermaras para pagar a los alcaldes", dijo el ministro.

Zelaya también admitió que están atrasados con pagos a proveedores. “Empezamos a recortar gastos a nivel de caja fiscal, no solo han habido retrasos con el Fodes sino con proveedores; hemos tenido que atrasarlo para no caer en impago”, dijo.

Además indicó que en febrero habían proyectado recaudar $987 millones, pero han recaudado $919 millones, por lo que esperan que en marzo y abril puedan compensar el 2% y elevar la recaudación arriba de lo presupuestado.

Algunas comunas se han declarado en quiebra ante la falta del FODES. Otras alcaldías se han visto obligadas a restringir los servicios a la comunidad ante la falta de fondos económicos.