Hacienda descarta desdolarización y aumento a los impuestos: "sería pegarle un balazo en el pie a la economía salvadoreña"

El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya descartó que existan reuniones para abordar una desdolarización en El Salvador, durante una entrevista este jueves en el programa televisivo Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Zelaya dijo que es un "rotundo" no ante los rumores y "no se ha hablado del tema". "Sí he visto que algunos analistas adversos han estado escribiendo" al respecto, mencionó". "No se está planificando desdolarizar, sería catastrófico eso", reiteró.

Por otra parte, el ministro también aseguró que no está contemplado ningún aumento a los impuestos. "Sería pegarle un balazo en el pie a la economía salvadoreña", consideró, tomando en cuenta que la economía ya fue golpeada por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

El funcionario dijo que para el presupuesto del próximo año se tiene una brecha de financiamiento de $1,342 millones. Esperan cubrir buena parte con el combate a la evasión de impuestos. Aseguró que en nueve meses han recuperado $180 millones.