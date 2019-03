Ministro de Hacienda espera que diputados aprueben mayor endeudamiento para financiar aumento FODES

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo este jueves que los diputados de la Asamblea Legislativa deben de ser “coherentes” y aprobar un mayor endeudamiento para el presupuesto general de la nación de 2020, cuando entrará en vigencia el incremento al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

“La pregunta es si cuando el ministro de Hacienda presente, en septiembre de 2019, el presupuesto para 2020, le van a aprobar ya no $500 millones sino $600 millones de endeudamiento (…) Tendría que ser coherente que aprueben el FODES pero al mismo tiempo que aprueben recursos del presupuesto para que en 2020 se ejecute. Ese es parte del equilibrio que debe haber”, dijo Fuentes en el programa República SV de Canal 33.

Fuentes aseguró que en 2019 se tiene un déficit de presupuesto de $500 millones, y que este será mayor el próximo año por la medida recién aprobada.

Por su parte, el presidente electo Nayib Bukele, quien se opone al incremento del FODES, reiteró hoy que se trató de una medida “irresponsable” e “inconstitucional”.

“Hoy, el mismo ministro de Hacienda del mismo gobierno del FMLN dijo que no había sido consultado por la Asamblea Legislativa. De hecho, dijo que le habían pedido la consulta pero no habían esperado su respuesta para aprobar la ley de FODES y eso es inconstitucional”, dijo Bukele cuando fue intervenido por los medios de comunicación a su llegada al Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer de San Salvador, donde hoy enfrenta la vista pública por expresiones de violencia contra una ex síndica de la Alcaldía de San Salvador.

Bukele agregó que “no discutirlo (el incremento) con el ministro de Hacienda no solo es incorrecto sino que además es inconstitucional e ilegal”. “No tengo duda (de) que el FODES va a ser declarado inconstitucional (…); hay otra sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice que no se pueden aprobar gastos sin su respectivo financiamiento”, aseveró y más tarde agregó que “lo que se hace con el hígado, sale mal”.

Fuentes aceptaría continuar en Hacienda

Fuentes dijo hoy que “no tiene ningún aviso” de que Bukele lo esté “buscando” para continuar como ministro de Hacienda en su gobierno, pero mencionó que lleva nueve años trabajando como asesor de despacho en la institución y que, si lo requieren para continuar trabajando en la institución, “así será”.

“Si la próxima administración considera que debo seguir como asesor de despacho, lo que uno busca es trabajo, o satisfacer las necesidades financieras de la casa”, expresó.