Ministro de Obras Públicas exige control de transportistas para entregar subsidio

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodriguez, dijo que se reanudará el subsidio al transporte público, si los transportistas cumplen con diferentes requisitos acordados. Rodriguez mencionó que se les pide que se pueda tener un control de unidades por medio del sistema de GPS”

“Uno de ellos es que podamos tener control de las unidades por medio de GPS”, expresó el ministro.

Para el ministro, los inspectores de tránsito no pueden tener un control riguroso de todos los colectivos porque solo cuentan con 15 inspectores de tránsito en las carreteras para 11 mil unidades en todo el país

Rodríguez asegura que en las administraciones anteriores del Gobierno se invirtieron millones de dólares en subsidio a unidades que no se encontraban en uso. “Nosotros encontrábamos (unidades) que no tenían tan siquiera motor, que no tenían llantas, que estaban en total deterioro y no estaban circulando y que cobraban subsidio”, dijo el representante del MOP.

El pasado 4 de julio,transportistas expresaron su preocupación por la postergación de la segunda fase de la apertura económica, en la que está incluido el reinicio de labores del servicio de buses y microbuses.

"Nosotros seguimos teniendo compromisos financieros, compromisos con empleados, hemos seguido pagando seguros y lastimosamente han habido despidos", mencionó Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador (AEAS).