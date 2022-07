Ministro de Salud: "En ningún momento se ha dicho en El Salvador no usemos mascarilla"

El ministro de Salud Francisco Alabí habló este miércoles sobre el incremento de casos de covid-19 en El Salvador y negó que haya sido un "desacierto" eliminar el uso obligatorio de mascarilla en El Salvador, una decisión vigente desde el pasado 22 de abril.

"No creo que haya sido un desacierto. En ningún momento se ha dicho en El Salvador no usemos mascarilla. Queda opcional", defendió.

"Más allá de ser un tema obligatorio debe ser un tema de conciencia, un tema de principios de cada persona de usar la masacarilla, por tema de salud. Nunca se ha dicho que la mascarilla no deba utilizarse, en todo momento hemos recomendado la mascarilla. Ahora que ya no es obligatorio para las actividades es diferente, pero no quiere decir que no se use la mascarilla", argumentó.

El Gobierno no ha actualizado las cifras de covid-19 desde el pasado 20 de junio, día en que fueron confirmados 583 casos nuevos y el acumulado de contagios desde marzo de 2020 llegó a 169,063 casos.

Alabí no aclaró por qué no han sido actualizadas las cifras desde entonces ni dió estadísticas más recientes; solamente mencionó que hay "varios casos al día" pero "pocos ingresos hospitalarios".

De estos últimos dijo que hay "en promedio entre 70 y 90 pacientes ingresados por covid-19 en todo el territorio", los cuales requieren sobre todo "cuidados intermedios" y "oxígeno suplementario", y no cuidados intensivos.

Alabí fue consultado si los contagios de estos días podrían catalogarse como una "quinta ola" y respondió que "podría catalogarse como otro incremento de casos".

Sobre los días de incapacidad que debe tener un trabajador contagiado, Alabí recordó que "actualmente la recomendación es 14 días". "Hay personas que les da síntomas y es molesto, no puede andar enfermo", mencionó.

Indicó que este miércoles se estarán haciendo pruebas PCR en la plaza Divino Salvador del Mundo, en el parque central de Apastepeque (San Vicente) y en la urbanización El Sauce de Sonzacate (Sonsonate). Además, aseguró que han asignado PCR para que estén disponibles en unidades de salud y hospitales. Agregó que hasta la fecha se han realizado casi 2.3 millones de PCR en el país.

Por otra parte, dijo que están aplicando la vacuna de la influenza a niños entre sies meses y cinco años, a adultos mayores de 60 años en adelante, a embarazadas, a personas con enfermedades crónico degenerativas y al personal de salud. Las vacunas están disponibles en todos los lugares del primer nivel de atención, dijo, tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).