Ministro de Salud admite que carecen de personal para atender el Hospital El Salvador porque “es muy especializado”

El ministro de Salud, Francisco Alabi, admitió esta mañana que la primera fase del Hospital El Salvador, inaugurada el pasado 21 de junio, no está funcionando óptimamente. De igual forma, admitió que hay un importante subregistro en los casos de covid-19 que podría ser incluso 10 veces mayor.

En el hospital de $25 millones, actualmente hay alrededor de 100 pacientes, explicó. El centro asistencial está diseñado inicialmente para recibir pacientes con covid-19 y sirve como hospital de referencia. La red pública de hospitales en todo el país, dijo, está adecuada para identificar y atender pacientes con covid-19. Ante la necesidad de un servicio en salud mucho más especializado, se hace una referencia del paciente al Hospital El Salvador, detalló el funcionario, la mañana de este jueves en la entrevista televisiva Frente a Frente.

Sin embargo, el ministro admite que están viéndose en problemas para encontrar personal médico especializado para atender a esos pacientes que necesitan cuidados intensivos.

“Hoy por hoy, el personal es algo de lo más difícil que nos estamos enfrentando por la especialidad, pero sobre todo por esa capacidad, 10 veces más de lo que se contaba en todo el territorio”, dijo.

“Estas áreas son muy, muy especializadas y requieren, no solo tener el área física sino que requieren tener todos los equipos especializados para su funcionamiento y, una parte todavía más importante, es que requieren tener el personal altamente especializado”, expresó.

Aseguró que, aunque ya se cuenta con la primera fase de las instalaciones físicas del nuevo hospital, hasta hace poco el país carecía de unidades de cuidados intensivos funcionales (unas 30 a escala nacional), y por ende tampoco se tiene con la cantidad especialistas relacionados a esas áreas.

Dijo que están haciendo “todo lo humanamente posible” para incrementar toda la capacidad de recurso humano y de equipo para el funcionamiento del hospital. “Se está contratando todo el personal y se le da elección al personal nacional. Van más de 500 personas contratadas”, dijo.

Esta semana trascendió que el país incluso está convocando a médicos especialistas en Nicaragua y otros países, pero no hay tenido ninguna respuesta a la convocatoria, según confirmara ayer la comisionada presidencial, Carolina Recinos.

Alabi argumentó que la construcción y puesta en funcionamiento de un hospital requiere años. Ejemplificó que el hospital de San Miguel requirió aproximadamente seis años para estar en condiciones aceptables. “Este hospital se ha hecho en tiempo récord; este hospital está funcional, no es perfecto, deben irse ajustando varios detalles”.

Uno de esos detalles de los que hablaba el ministro, aunque no lo mencionó, es el hecho de que el nuevo centro asistencial no tiene lavandería. Sábanas y ropa de pacientes con covid-19 que sale del Hospital El Salvador está siendo lavada en el Hospital de Niños Benjamín Bloom y en el Hospital Rosales, según denunciaron esta semana fuentes de ambos centros de salud.

El ministro también admitió que en las cifras oficiales del covid-19 que maneja el gobierno hay un subregistro, que es la cantidad de casos positivos de la enfermedad, pero que no se pueden certificar porque no existe la prueba confirmatoria.

Aseguró que ese subregistro ya está estipulado. En países como Estados Unidos, que tiene una capacidad de realizar pruebas mucho mayor, el subregistro puede ser 10 veces mayor, aseguró.

“No es un factor que desconocemos, pero nos vemos atados por no poder realizar esa prueba confirmatoria. En ese sentido, no es que no se quiera anunciar. Es más, estamos poniendo las gráficas día con día la cantidad de casos sospechosos, con los confirmados”, expresó.

Respecto a las denuncias de familiares de pacientes con covid-19, que aseguran que han perdido donantes de plasma debido a que hay hospitales que hay rechazado hacer la extracción por no trabajar los fines de semana, el ministro admitió que tienen problemas logísticos y de capacidad.

Admitió que, al no tener un área que se dedique exclusivamente a la recepción y extracción de plasma sanguíneo, se han perdido oportunidades. Aseguró que están trabajando en la instalación de áreas que trabajarán 24/7 en esta labor. “Como todo proceso nuevo, hay que desarrollarlo, ajustarlo”, dijo.

Nayib Bukele inaugura primera fase de Hospital El Salvador pero sin operar