Ministro de Salud confirma control de medidas en albergues habilitados por Eta

Un total de 2,107 personas se encuentran refugiadas en 55 albergues ante el incremento de lluvias por la depresión tropical Eta, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. La cartera de Estado asegura que se mantienen todas las medidas de bioseguridad bajo control en estos centros de asistencia.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, confirmó, mediante la campaña de desinfección en el hospital de San Bartolo, que se mantiene la verificación total de las mediciones establecidas ante los riesgos por Eta. “Estamos trabajando, dando toda la atención, y trabajando en equipo de manera articulada. En esto el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil está liderando todas las acciones realizadas con el Ministerio de Salud”.

Dentro de las medidas que se están implementando para el control de los centros de asistencia, Alabi enfatizó en tres. La primera consiste en las atenciones en la zona de impacto donde se han producido deslaves e inundaciones a causa de lluvias persistentes. En esta, se mantiene interconexión con áreas hospitalarias y atención a diferentes grupos de rescate.

La segunda medida, va dirigida a la atención dentro de los albergues, en la cual el Ministerio de Salud ha establecido un reglamento interno, que consiste en la utilización de la mascarilla, lavarse las manos, evitar aglomeraciones, y demás recomendaciones básicas.

Por último, el trabajo que realiza el personal de salud, donde se identifican pacientes con patologías, sintomatología, toma de temperatura y consulta médica. “Hemos implementado una estrategia a nivel nacional, en la cual todo el sistema integrado de salud está brindando atención odontológica, toma de citología, terapias todos integramos estamos realizando campañas de salud para toda la población afectada”, detalló el ministro.

En cuanto al control que se mantiene en los albergues para separar a las 2,107 personas, Alabi informó que se están utilizando escuelas, en donde se ha asignado una familia por aula, en forma de grupos, lo que ha limitado la posibilidad de la transmisión de la enfermedad, de persona a persona.

Asimismo, ratificó que no se han realizado pruebas de reacción en cadena de la Polimerasa (PCR), por sus siglas en inglés, dentro de los albergues, ya que actualmente no se han identificado personas que presenten síntomas.

“Gracias a Dios, en este momento no hemos tenido ningún paciente que presente un proceso respiratorio, que nos alarme para tomar la correspondiente prueba, a la fecha no tenemos ningún caso de coronavirus afirmado en los albergues”. En el caso de que una persona dentro de las instalaciones presente síntomas, se realizará su traslado para tomar las pruebas necesarias, aseguró.

Alabi tambíen negó la posibilidad de un posible incremento significativo de casos en los hospitales. “Se ha observado un pequeño incremento en la cantidad de casos confirmados por día, sin embargo, los datos estadísticos de las consultas no han sufrido un incremento significativo.Dentro de todas las instituciones no ha habido un incremento significativo en la cantidad de casos relacionados a neumonías y que, precisamente pudiesen tratarse de casos de coronavirus, también el análisis que se ha hecho al call center no representa un incremento de las llamadas, que es el primer contacto que la población tiene para reportar”.