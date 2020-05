Ministro de Salud dice que situación se torna difícil

"Alarmante". Así calificó el ministro de Salud, Francisco Alabí, el ascenso de casos de covid-19 en el país. Hasta ayer 25 personas han perdido la vida por la pandemia, dos hombres más perdieron la vida, uno de 54 años y otro de 74.

Por la mañana el ministro ya había dicho que la situación se vuelve "complicada" sobre todo por el ascenso de casos sospechosos y aunque admitió que se tienen un buen control de la emergencia no descartó que puede empeorar si no se toman las medidas adecuadas.

De nuevo el llamado recae sobre la población para que guarde la cuarentena, que finaliza la próxima semana, y que tenga las medidas higiénicas adecuadas como lavarse las manos, usar mascarilla, no tocarse la cara.

Alabí insistió en que las medidas no son antojadizas y son necesarias por el crecimiento de la enfermedad pues está en su fase de circulación local.

El funcionario aseguró que si el país no ha sucumbido es porque las medidas tomadas han tenido resultado, pero también aclaro que no son "infalibles" y la situación se puede complicar. "Los hospitales se están llenando y si no respetamos la cuarentena no vamos a tener capacidad", explicó.

Hasta ayer a las 4:45 p.m. los datos del Gobierno sobre la pandemia dejaban 1,210 casos confirmados, de estos 768 se encuentran activos.

Sin embargo, el llamado del ministro apunta al crecimiento de los casos sospechosos, que alcanzaron los 738 y que de confirmarse pueden meter en problemas al sistema de salud.

"El país está en fase dos de la enfermedad, eso significa que hay circulación local y en crecimiento. En este momento, ya no depende solo del sistema de salud sino de la población y del respeto a las normas de prevención", dijo Alabí.

Pero no todo son malas noticias, según el registro la tercera parte de las personas contagiadas ya se han recuperado y suman 417.

Aunque se mantienen altos los casos graves, 27, y los crítico, 18.

Ayer también la comisionada presidencial, Carolina Recinos, insistió en que las medidas de restricción eran necesarias para que el Gobierno tenga todas las herramientas para poder combatir al covid-19.

"Hemos logrado sostener con muchísimo, muchísimo límite los casos" de coronavirus, pero que se está a punto de rebasar la capacidad hospitalaria para dar atención a la población ante el crecimiento de casos.

Recinos cuestionó que la Asamblea Legislativa no haya querido prorrogar la Ley de Emergencia Nacional y se refirió a "una ola de rebeldía" de los diputados de ARENA y el FMLN.

La funcionaria aseguró que como Ejecutivo no se han cerrado a negociar en ningún momento: "Permanentemente el Gobierno está sosteniendo discusiones con todos los sectores. Jamás hemos cerrado la puerta ni la voluntad de discutir con los diputados y diputadas".

Igualmente hizo un llamado a todos los ciudadanos para acatar el resto de la cuarentena, pues el "coronavirus es democrático" y afecta a todos por igual.