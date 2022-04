Ministro de Salud no descarta el uso obligatorio de mascarilla nuevamente en El Salvador

El ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró la mañana de este martes 26 de abril en una entrevista radial que no descarta que el uso de la mascarilla sea obligatorio nuevamente, al haber un incremento de casos en El Salvador por los repuntes que se están evidenciando en otros países.

"Si usted me pregunta directamente ¿puede llegar el momento en el que El Salvador de alguna manera pudiera llegar a utilizar una mascarilla? Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que puede cambiar de una día para otro una situación", dijo.

"Ahora estadísticamente y cuando conocemos una tendencia sabemos que es muy probable que esto no vaya a suceder. No puedo decirle al 100% no va suceder. Pero definitivamente las decisiones son tomadas en base a la situación de evidencia que en el momento está con mayor solidez", agregó.

Desde el pasado 21 de abril el ministerio de Salud anunció que el uso de las mascarilla no sería obligatorio y quedaría a discreción de la población si usarla o no. Para el 23, la cartera de Estado emitió un decreto que regula el uso de estas y estableció las situaciones en que esta sigue siendo obligatoria.

Alabí insistió que la medida es respaldada por los datos del Centro para el control y Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), sin embargo la institución contradijo a las autoridades de salud salvadoreñas, asegurando que en el país hay un alto riesgo de propagación del virus por lo que recomendó usar el insumo.

Países en Asia y Europa en las últimas semanas han visto un incremento en los casos de coronavirus. En olas anteriores se ha visto la misma tendencia, por lo que no se descarta que exista un nuevo rebrote en el país.

China ha reportado un repunte de casos de coronavirus y ha implementado una estrategia de "cero covid" para combatir la variante ómicron. Shanghái ha entrado en su quinta semana de confinamiento, en un intento por erradicar el virus en el centro financiero y de negocios del país, que alberga a 25 millones de personas, de acuerdo a datos de la BBC.

Shanghái ha registrado unos 400.000 casos de covid durante la actual oleada. El domingo 24 de abril, el número de muertos diariosfue de 39. Muchos han sido ancianos y personas no vacunadas con problemas de salud subyacentes.