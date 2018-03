Ministro de Seguridad: “Vienen días duros”

Lee también

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo ayer en una entrevista radial que el miércoles no sería el único día de este año en que la violencia homicida cause 30 muertos en menos de 24 horas. De acuerdo con sus declaraciones, el país tendrá que enfrentar algunos “días duros y tiempos difíciles”, en los que se romperá la tendencia a la reducción de homicidios, respecto de los casos ocurridos el año pasado en todo el país.“Ayer (miércoles) fue un día totalmente atípico, que nos muestra que la situación de inseguridad todavía es compleja y que no hay soluciones a la vuelta de la esquina. Hace falta mucho por trabajar, pero hay que decir que también ya se ve una reducción en la frecuencia diaria de homicidios y eso es positivo, a pesar de lo que sucedió en el centro de San Salvador y en San Martín”, dijo el ministro.Ramírez Landaverde señaló que con los 30 homicidios del miércoles, el promedio diario en el año subió de ocho a nueve y solo por los casos de marzo el promedio subió de 11 a 12 asesinatos diarios.La mitad de los 30 homicidios del miércoles ocurrieron en dos tiroteos y escenas prolongadas distintas: el primer caso, donde fallecieron un vigilante privado y cinco pandilleros , sucedió en el Centro Histórico de San Salvador; el segundo, donde fueron masacradas cuatro mujeres y fallecieron en tiroteo con la policía seis pandilleros, sucedió en el municipio de San Martín.Esas dos escenas, con seis y 10 víctimas, respectivamente, no son las primeras del año en que han ocurrido múltiples homicidios. De hecho, en lo que va del año han sucedido al menos 13 casos distintos donde han muerto, en una sola escena, tres o más víctimas.Uno de esos casos sucedió el 4 de enero en Usulután, donde fueron asesinadas cuatro personas. Un segundo hecho ocurrió el 21 de enero en Mejicanos, donde fueron ultimados cinco taxistas.De los 13 casos de homicidios múltiples que han ocurrido este año, el que más víctimas dejó fue el del miércoles en San Martín. La única escena que se asimila en la cantidad de víctimas ocurrió en marzo del año pasado en San Juan Opico, La Libertad, donde fueron asesinados nueve trabajadores de una empresa distribuidora de energía eléctrica y dos jornaleros.El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo ayer que de las 30 víctimas de homicidio del miércoles, al menos 17 estaban perfiladas como pandilleros.“Ayer (miércoles) tuvimos al menos tres escenas de intercambios de disparos. La primera en el Centro Histórico de San Salvador, entre vigilantes privados y pandilleros, la segunda en el interior del país y la tercera en San Martín. De todas esas víctimas hemos identificado que las 17 pertenecían a pandillas. Eso puede cambiar en la medida en que las investigaciones de los casos del miércoles avancen, ya que más de 17 podrían ser miembros de pandillas. Es decir, los pandilleros son los que más mueren”, dijo Cotto.En la pugna entre vigilantes privados del Centro Histórico de San Salvador con pandilleros, Cotto manifestó que cinco de los muertos eran miembros de una estructura criminal que extorsiona y asesina en la zona comercial de la capital del país. Esos cinco fueron asesinados por personas que podrían estar ligadas a la Asociación de Vigilantes Independientes de Mercados de San Salvador, como respuesta al homicidio de un vigilante en la 4.ª calle poniente y 9.ª avenida sur del centro.En el caso de San Martín, donde cuatro mujeres fueron masacradas y luego sus seis asesinos fallecieron al enfrentarse a una patrulla de la Policía, Cotto aseguró que las 10 personas que murieron eran parte de una misma pandilla y que las primeras cuatro víctimas fueron asesinadas por una purga. En el caso del otro enfrentamiento, en Izalco, Sonsonate, Cotto dijo que un pandillero no identificado falleció al enfrentarse a policías y soldados.En otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que en la calle Antigua a Huizúcar fue encontrado el cadáver desmembrado de una mujer que no fue identificada porque no portaba documentos. La policía dijo que no tenía una hipótesis sobre la razón del crimen.