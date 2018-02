Ministro de Seguridad: medidas extraordinarias no son deshumanizadoras

Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad, dijo ayer que él considera que las medidas extraordinarias implementadas en seis centros penales del país no son deshumanizadoras, tal como lo señaló la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, luego de una visita de 12 días en el país.

“Ella (Callamard) dijo en su informe que hay que eliminar algunas medidas que son deshumanizadoras para los privados de libertad... ¿Quién va a venir a decir que estamos deshumanizando el sistema penitenciario? Quien así lo diga no lo conoce, ni mucho menos lo conoció como era antes. En dos años, 2016 y 2017, hemos avanzado en un problema que tiene décadas en el país”, declaró Ramírez Landaverde.

Los reos de seis penales no reciben visitas, no pueden salir a audiencias y tienen limitada la circulación dentro de los reclusorios, como parte de las medidas. “Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente”, concluyó la relatora.

Ramírez Landaverde, además, dijo que Callamard visitó los centros penales y se reunió con pandilleros recluidos en penales de Ciudad Barrios e Izalco.

“Yo no sé qué platicaron con la relatora, pero lo que sí sé es que le dijeron que no están en un hotel... Seguramente le dijeron que están en medidas duras, y creo yo que en algunos aspectos exageraron”, dijo Ramírez Landaverde.

El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dijo el miércoles que no están dispuestos a renunciar a las medidas extraordinarias porque consideran que son las que han dado resultados.