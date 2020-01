Ministro de Seguridad y director de PNC dicen que "población tiene más confianza" con las instituciones de seguridad

El director de la Policía Nacional Civil, Mauricia Arriaza, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, dijeron que la población ha recuperado la confiaza con ambas instituciones de seguridad y que se han aumentado los esfuerzos por el combate a cada delito, como las extorsiones, desapariciones y el traslado ilegal de drogas.

Arriaza, en su calidad de titular de la corporación policial dijo que han recibido más denuncias referidas a delitos como desapariciones, donde reportan una reducción del 28% de las denuncias recibidas.

Además, otro aspecto que destacó Arriaza es que en lo referido a las extorsiones también hay un descenso significativo, el cual la corporación policial atribuye a haber capturado a líderes que se dedicaban a cometer ese ilícito.

Por su parte, el titular de Seguridad Pública ha dicho que en materia de combate al narcotráfico, solo en los primeros 16 días de este mes ya se han incautado cerca de $100,000 en drogas. Recalcó que por la posición geográfica en la que está El Salvador, se vuelve importante en el recorrido que hace la droga, principalmente desde Sudamérica hasta México o Estados Unidos.

Otro de los puntos que ambos destacaron fue que se ha reportado el séptimo día desde el 1 de junio en que no se reportan homicidios en El Salvador. A la medianoche entre ayer jueves y hoy viernes, el presidente de la república, Nayib Bukele informó que el 16 de enero no reportaban muertes en hechos violentos, siendo el séptimo día, desde los Acuerdos de Paz (coincidentemente firmados un 16 de enero) que no habían decesos.

Estas declaraciones fueron dadas en la conferencia de prensa donde se graduó el primer contingente en Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), un curso que fue impartido en conjunto con la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en el inglés), de Estados Unidos, agentes "Jaguares", siempre de la PNC y la Policía de Colombia.

En total, son 41 agentes los que completaron el curso y se prepararon en tácticas operativas de reacción marítima. Buscan combatir el crimen organizado y delitos transnacionales.

Al evento acudió, aparte de las autoridades de seguridad salvadoreña, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson. El diplomático estadounidense dijo que los agentes tuvieron un excelente desempeño durante el curso.

“A partir de hoy ustedes será nuna nueva línea de defensa y de combate al narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas en la zona costera del país”, recalcó por su parte Rogelio Rivas.