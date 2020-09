Ministro defiende bloqueo a archivos militares

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, defendió ayer el bloqueo que impuso el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada a una inspección judicial para la búsqueda de archivos militares en el caso de la masacre de El Mozote, ocurrida en noviembre de 1981 en el marco del conflicto interno.

"El señor presidente está cumpliendo con lo que prometió porque nosotros no hemos negado la información, cada vez que se nos requiere la información referente a ese caso nosotros ordenamos a las instancias correspondientes que busquen toda la información que exista y se las entregamos bajo una certificación", dijo Merino Monroy durante su intervención en una entrevista radial.

Sin embargo, agregó que los militares "también tenemos otra disposición que es constitucional y lo que estamos haciendo es respetando lo que la Constitución manda y dándole cumplimiento a todas las leyes de la República".

La Fuerza Armada impidió el lunes pasado que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera (Morazán), Jorge Guzmán, comenzara con las inspecciones de archivos militares para buscar documentos relacionados con la masacre, en la que fueron asesinadas unas 1,000 personas, muchas de ellas niños.

Merino Monroy no quiso explicar las razones por las que la Fuerza Armada negó el inicio de la inspección a los archivos militares, tal como lo ha ordenado el juez de la causa: "No creo conveniente extenderme más sobre el caso, porque hay aspectos legales de por medio; los cuales, si yo comienzo hablar, a parte de que no soy abogado, puedo entorpecer los procesos de investigación", justificó.

A inicios de noviembre de 2019, el presidente de la república Nayib Bukele se comprometió públicamente a desclasificar los archivos militares. En esa ocasión dijo que si el juez pedía de la A a la F, su Gobierno abriría hasta la Z.

El juez Guzmán solicitó el martes pasado al presidente Bukele y al ministro Merino Monroy a que expliquen si ellos fueron los responsables de ordenar el el bloqueo a la inspección judicial de los archivos de la Fuerza Armada.

Además, les pidió que, si la orden fue dada por ellos, deben manifestar "las razones de hecho y derecho para la negación del acceso a los archivos militares", para lo que otorgó en un plazo de cinco días hábiles después de ser notificados. Con esa información, el juez certificará a la Fiscalía el bloqueo de la Fuerza Armada.