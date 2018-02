Ministro defiende el trato a los reos dentro de las cárceles de El Salvador

Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad, dijo esta mañana que las medidas extraordinarias implementadas en siete centros penales del país no son deshumanizantes. Esa fue su respuesta ante la evaluación que hizo la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, sobre las medidas implementadas en las cárceles, como la prohibición de visitas o prohibición de salidas a tomar el sol.

‘’Ella (Callamard) dijo en su informe que hay eliminar algunas medidas que son deshumanizantes para los privados de libertad… ¿Quién va a venir a decir que estamos deshumanizando el sistema penitenciario? Quien así lo diga no lo conoce. Ni mucho menos lo conoció como era antes. En dos años, 2016 y 2017, hemos avanzado en un problema que tiene décadas en el país’’, dijo Ramírez Landaverde.

La semana pasada, tras finalizar su misión de 12 días al país, Callamard concluyó: ‘’Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos. Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente”.

El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dijo el miércoles que no están dispuestos a renunciar a las medidas extraordinarias porque consideran que son las que han dado resultados.