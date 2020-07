MOP explica las medidas con las espera contener contagios de covid-19 en el transporte público

La etapa dos de la reapertura económica está prevista para este próximo martes 21 de julio; en este sentido, el Ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Herrera dio a conocer los detalles de cómo será la reactivación del transporte público.

El titular dijo que en cada unidad se deberá mantener alcohol gel, mascarilla obligatoria para los transportistas, los usuarios también deberán usarla; se garantizará medidas de distanciamiento social en las paradas de buses y microbuses. La máxima cantidad de personas por asiento serán 2, sin usuarios parados. Expresó que se deberán hacer procesos para sanitizar las unidades tres veces al día.

“Nosotros vamos a establecer controles estrictos para garantizar que se cumplan estas medidas”, expresó Herrera.

Con relación a las terminales de transporte, el funcionario manifestó que se deberá cumplir con el distanciamiento social dictado por el Ministerio de Salud, que las personas porten mascarilla y que haya alcohol gel para los pasajeros.

Para el caso, el ministro aclaró que el transporte público dará inicio de forma gradual, para tener un mejor control de que se cumplan las condiciones sanitarias que ha establecido el Ministerio de salud. “Esto es el inicio de la fase 2, por lo tanto no contamos con que todas las personas salgan nuevamente a la calle, por lo tanto va a haber un reinicio gradual del sector de transporte. Esa gradualidad también esperamos que nos ayude a tener un mejor control de operación del mismo”, expresó, sin detallar exactamente cómo será definida esa gradualidad, si por cantidad de unidades o por rutas.

Dentro de las medidas que se impulsarán para evitar el contagio de covid-19 por medio del transporte público el ministro del MOP adelantó que habrá una campaña educativa en coordinación con el ministerio de educación. Entre otras cosas, dijo, van a hacer un llamado a la población para evitar que consuman alimentos al interior de las unidades, pues esto implica que se remuevan las mascarillas y, por lo tanto, podría ser un foco de contagios.

El titular del MOP manifestó que este 19 de julio tuvo una reunión con el sector transporte, para garantizar las medidas de salubridad en todas las unidades; sin embargo, la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) expresa que aún no han recibido protocolos por parte del MOP o del Ministerio de Salud, además, manifiestan que no saldrán a trabajar sin no cuentan con ellos.