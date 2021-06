Ministro dice dar "seguimiento" a periodistas que informan sobre Chalchuapa

El ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro dijo este martes en el programa Punto de Vista de la radio YSKL que están dando "seguimiento" a "muchos periodistas" que trabajan informando sobre el caso Chalchuapa, donde hay un cementerio clandestino con múltiples víctimas, las más recientes asesinadas en mayo pasado.

El argumento dado por Villatoro para seguir a estos periodistas es que, a su parecer, están haciendo una "apología del delito" al informar sobre el caso en el que las autoridades se mantienen herméticas e incluso han iniciado un proceso sancionatorio contra el único criminalista forense en El Salvador, Israel Ticas, quien es elemento clave en el trabajo realizado para descubrir y extraer los cuerpos.

Villatoro dijo también que la denuncia hecha el lunes por sindicalistas del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre manipulación en las autopsias de los cadáveres extraídos de las fosas clandestinas en Chalchuapa es "información bien confusa porque no tiene que ver" con el trabajo que hace la Fiscalía y Medicina Legal y dijo que hay "morbosidad que se da en el manejo de la información".

"Estas publicaciones lo que generan es apología del delito, para que la gente sienta esa zozobra o alguna gente quiera dedicarse a este tipo de actividades que se están comunicando", opinó el ministro de Seguridad.

"Hay un manejo irresponsable. Vivimos en libertad de expresión pero yo siempre lo digo: todo tiene su límite. Y sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas que están haciendo ya una, no esa comunicación morbosa, sino con una clara intención de generar apología", insistió.

"Nosotros tenemos que estar monitoreando constantemente. Hay unos que desde hace años se salieron de la ética. Cuando le hipotecaban a las chequeras de sus financistas la línea editorial, desde ahí no podemos hablar de ética con este tipo de periodismo. Adicionalmente hay unos actores de estos, políticos, que prescribieron el 28 de febrero, que también andan queriendo hacer una actividad en el territorio orientada a generar algún tipo de.... entonces, lo manifiesto porque no es que no sepamos y le estamos dando seguimiento y todo tiene un límite. Todo tiene un límite", dijo antes de concluir la entrevista en la radio YSKL Punto de Vista.

Villatoro dijo que hay 18 víctimas del caso en Chalchuapa, cuatro descubiertas el 7 de mayo y otros 14 "cuerpos completos" exhumados durante los trabajos realizados en las siguientes semanas.

Antes de ser sancionado, el criminalista Israel Ticas había dicho que además de los cuerpos completos habían partes de otros que alcanzaban a verse, pero que sería hasta que sacaran uno por uno que se tendría una cifra exacta.

"Aquí no es el ojo de alguien que va a decir hay otra persona más. Tiene que ser Medicina Legal", dijo Villatoro este martes. "Esperamos este fin de semana hacer nuevas exhumaciones que ya hemos visualizado, que nuestros equipos han visualizado en el patio", agregó.