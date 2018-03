Ministros Ortez y Valencia no temen ser despedidos

El ministro de Agricultura, Marcel Orestes Ortez, y el de Gobernación, Arístides Valencia, expresaron ayer que no tienen temor a ser destituidos de sus cargos en el proceso de evaluación que el presidente Salvador Sánchez Cerén ha iniciado de los miembros del gabinete tras la derrota electoral del 4 de marzo que sufrió el FMLN y el Gobierno.

“¿Temor? No. Nosotros somos funcionarios que estamos a la orden del señor presidente... Así que no tengo ningún temor y estamos a la disposición del señor presidente, sea cual sea la decisión que se tome”, dijo el ministro Valencia.

A Ortez también se le consultó sobre los riesgos de que él pueda ser destituido, pero, al igual que Valencia, dijo que no tiene temor. “Fíjese que yo el miedo no lo conozco, no conozco el temor. Soy un hombre muy seguro de mí y así lo he sido desde joven. Tengo confianza en el futuro”, dijo Orestes Ortez.

El funcionario pidió paciencia a la población mientras se hacen cambios. “ Yo creo que las cosas de este nivel (cambios en el gabinete) las tenemos que hacer con la mesura que corresponde”, dijo Orestes Ortez.

Becas con impuesto para seguridad

Por otra parte, pese a que diferentes sectores han cuestionado que los recursos de la contribución especial no tienen el destino adecuado, el presidente Salvador Sánchez Cerén entregó ayer 43 becas a igual número de estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) para que estudien Agronomía.

Los recursos que se usarán para este programa provienen de los fondos que el Gobierno obtiene del impuesto a los servicios de telefonía que cada salvadoreño paga y que está destinado para el combate de la delincuencia. El partido ARENA ha sido uno de los sectores más críticos al uso que se le da a los fondos que se obtienen de este impuesto. En un momento determinado, señalaron que son medidas populistas debido al contexto electoral que vive el país.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa se encuentra en estudio la petición del Gobierno de prorrogar las medidas extraordinarias en contra de la violencia, pero el estudio de estas también pasa por revisar el uso de los recursos que son directamente para combatir este problema.

“Esta beca vale $6,400 por cada uno de los jóvenes; vamos a hacer una inversión de $288,000 provenientes de la contribución especial. Ahí está el dinero devuelto en obras provenientes de sus impuestos. Ahí está el dinero con el que cambiamos la realidad y la vida del país”, dijo Yeimi Muñoz, directora del INJUVE.